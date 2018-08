Steam smetterà di supportare Windows XP e Vista nel 2019

eurogamer

: #Steam abbandonerà Windows XP e Vista nel 2019 - Eurogamer_it : #Steam abbandonerà Windows XP e Vista nel 2019 -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Se siete tra quelli che utilizzano ancoraXP o, forse è arrivato il momento di aggiornare il vostro sistema operativo (o almeno entro la fine dell'anno), specialmente se avete una nutrita libreria.Come riporta Gamingbolt, Valve ha annunciato che entro ilcesserà il supportoconXP e, questo non vuol dire solo che il client non supporterà più i due sistemi operativi, ma anche che tutti i giochi non potranno essere più giocati su tali sistemi. Sicuramente è un peccato, dopotutto molti giochi girano al meglio solo suXP.Secondo quanto detto da Valve, il motivo di questa scelta è legato ad alcune nuove funzioni diche si intrecciano con Google Chrome e che non supportano nulla di più vecchio di7. Giustamente in molti potrebbero storcere il naso di fronte al dover aggiornarsi forzatamente, tuttaviaXP esono ...