Stati Uniti - frenano le scorte all'ingrosso : frenano le scorte di magazzino USA dopo l'aumento registrato nei due mesi precedente. Nel mese di giugno, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata una crescita ...

Perotti - che festa al rientro dagli Stati Uniti : a Roma c'è tutta la famiglia : Diego Perotti alla festa di compleanno organizzata dalla sua famiglia. Instagram Tutti i giocatori della Roma sono felici di essere tornati a casa dopo 18 lunghi giorni di tournée negli Usa. C'è, però,...

Stati Uniti - schierato squadrone di F-22 Raptor in Europa : L'F-22 è ad oggi il miglior caccia del mondo, ma in un confronto su larga scala pagherebbe caro il suo esiguo numero. La questione è prettamente numerica: il primo caccia al mondo per cui è stato ...

Accordo con ESPN - la Serie A sbarca negli Stati Uniti : La Serie A sbarca negli Stati Uniti grazie all’Accordo con ESPN. Il network dello sport americano ha siglato un Accordo pluriennale con la Lega della nostra massima Serie in base al quale 340 incontri saranno trasmessi nel corso della stagione su ESPN+, nuova piattaforma streaming dedicata allo sport e realizzata da The Walt Disney Company Direct-to Consumer & International e da ESPN. Qui, a fronte di un abbonamento mensile da 4,99 dollari o ...

Serie A - le partite del campionato italiano trasmesse anche negli Stati Uniti : ufficiale l’accordo con Espn : A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su Espn+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport Espn ha siglato un accordo pluriennale per l’acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione della Serie A negli Stati Uniti. A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su Espn+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport, sviluppata da The Walt ...

ESPN sigla un accordo per i diritti del calcio italiano negli Stati Uniti : ESPN ha siglato un accordo pluriennale per l’acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione della Serie A TIM italiana, una delle più importanti leghe calcistiche al mondo, negli Stati Uniti. A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su ESPN+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport, sviluppata da The Walt Disney Company Direct-to-Consumer & International (DTCI) e da ...

ELEZIONI Stati Uniti / Vantaggio dei repubblicani in Ohio : il Presidente Trump si congratula con Balderson : Nelle ELEZIONI che si sono tenute nella notte negli STATI UNITI, il candidato repubblicano Troy Balderson è in Vantaggio sul rivale democratico: i complimenti di Donald Trump.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:00:00 GMT)

Chi non fa affari con l'Iran sotto sanzioni li fa con gli Stati Uniti : ...6 milioni di barili al giorno, dai 2,5 milioni del 2014, facendo diventare il Texas diventerebbe il terzo maggior produttore al mondo, secondo solo all'Arabia Saudita e alla Russia. Per il momento ...

Chi non fa affari con l’Iran sotto sanzioni li fa con gli Stati Uniti : Roma. "Chiunque farà affari con l’Iran, non farà affari con gli Stati Uniti". All’indomani del lancio ufficiale delle sanzioni americane, il presidente Donald Trump lancia il suo ultimo avvertimento, diretto soprattutto all’Europa. Se da un lato le sanzioni petrolifere contro il regime degli ayatol

Tornano le sanzioni americane contro l'Iran. Presidente Rohani : "Stati Uniti ipocriti" : ... che risponde al tweet con il quale sabato Trump aveva sostenuto che gli Usa stanno "vincendo" la guerra commerciale perché i dazi contro la Cina "stanno veramente danneggiando la loro economia".

Who is America? Sacha Baron Cohen “distrugge” gli Stati Uniti : Da poco più di un mese su Showtime Sacha Baron Cohen sta rilasciando episodi da 20 minuti del suo nuovo show, Who Is America?, il migliore, più concreto e più audace mai realizzato dal comico britannico. È stata una bomba esplosa all’improvviso. Il programma non era stato annunciato e nessuno era a conoscenza del fatto che fosse in preparazione. Tutto è avvenuto in segreto per riuscire ad alzare l’asticella delle persone da ingannare, non più ...

Sanzioni Usa contro l'Iran. Rohani : 'Gli Stati Uniti vogliono una guerra psicologica contro il paese' : ... che prevedeva una significativa riduzione della capacità dell'Iran di arricchire l'uranio e la rimozione delle Sanzioni internazionali imposte sull'economia iraniana. 'Non si può negoziare nel ...

NBA – Nick Young non ha dubbi : “LeBron James diventerà Presidente degli Stati Uniti d’America” : Curioso commento social di Nick Young: l’ex cestista dei Lakers prevede un futuro da Presidente degli Stati Uniti d’America per LeBron James La recente diatriba social fra LeBron James e Donald Trump, con il Presidente USA lanciatosi in un duro attacco al numero 23 dei Lakers, ha attirato l’attenzione di diverse personalità famose. Il commento più ‘originale’ è stato senza dubbio quello di Nick Young. L’ex cestista dei Lakers ha twittato: ...

Gli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni commerciali all’Iran : Come effetto del ritiro dall'accordo sul nucleare iraniano deciso da Trump, e nonostante le critiche dei paesi europei The post Gli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni commerciali all’Iran appeared first on Il Post.