Stand By Me Ricordo di un’estate film stasera in tv 9 agosto | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: (Il film consigliato stasera in TV: 'STAND BY ME: RICORDO DI UN'ESTATE' giovedì 9 agosto 2018) Segui su: La… - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'STAND BY ME: RICORDO DI UN'ESTATE' giovedì 9 agosto 2018) Segui su: La… - Stasera_in_TV : RAI MOVIE: (21:10) Stand by me - Ricordo di un'estate (Film) #StaseraInTV 09/08/2018 #PrimaSerata #standbyme-ricordodiun_estate @raimovie - AgainHatter : Stasera Stand by Me Ricordo di un estate Su Rai Movie Patatine, coca cola. E la pace che dà lo stare da sola. -

(Di giovedì 9 agosto 2018)by Medi un’estate è ilin tv giovedì 92018 in onda in prima serata su Rai Movie alle ore 21:10. La pellicola è diretta da Rob Reiner con Wil Wheaton e River Phoenix. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVby Medi un’estatein tv: scheda TITOLO ORIGINALE:by Me GENERE: Avventura, Drammatico ANNO: 1986 REGIA: Rob Reiner cast: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O’Connell, Kiefer Sutherland, Casey Siemaszko, Gary Riley, Bradley Gregg, Jason Oliver, Marshall Bell DURATA: 96 Minutiby Medi un’estatein tv:Estate 1959. Gordon “Gordie” Lachance, Chris Chambers, Teddy Duchamp e Vern Tessio sono quattro amici dodicenni che vivono nella piccola cittadina di Castle ...