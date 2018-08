SPY FINANZA Usa e Turchia possono mettere nei guai l' Europa

SPY FINANZA/ La roulette russa sulla pelle dell'Italia : L'Italia non ha speranza. È finito. Non bisogna quindi interessarsi dello spread, del debito con il suo esorbitante costo per il servizio.

SPY FINANZA/ Italia - i numeri scomodi per gli euroscettici : L'Italia funziona male, vi si pagano troppe tasse e l'economia non riparte bene. Colpa della Germania e dell'euro? No, secondo MAURO BOTTARELLI.

SPY FINANZA/ Il disastro in arrivo dal Giappone : La Banca centrale Giapponese sembra disposta a compiere manovre che possono rivelarsi pericolose per i mercati globali. MAURO BOTTARELLI.

SPY FINANZA/ Agosto - dove guardare per capire cosa pensano i mercati : Agosto, con i suoi 'chiuso per ferie' che riguardano anche i palazzi del potere, ci dirà come sarà settembre. E ottobre. E novembre. MAURO BOTTARELLI.

SPY FINANZA/ Gli Usa pronti a distruggere l'Ue - usando l'Italia - : Gli Stati Uniti intendono usare l'Italia per distruggere l'Ue dichiarando guerra a Germania e Francia. E il nostro Paese rischia di rimetterci.

SPY FINANZA/ Oro e Russia - l'alibi perfetto per le mosse della Fed : La Russia ha venduto debito Usa e comprato oro. E la Fed ha la scusa pronta per fermare il rialzo dei tassi. MAURO BOTTARELLI.

SPY FINANZA/ I numeri scomodi per i sostenitori della Brexit e gli anti-Ue : Un mondo incattivito e spaccato in due fra sovranisti invasati ed euro-entusiasti acritici è quello che alcune élites stanno coltivando.

SPY FINANZA/ I destini di Tusk e Salvini decisi a Washington : Gli Stati Uniti sembrano voler affidare l'Europa a Tusk e anche avere un Governo italiano europeista convinto, senza più quindi Salvini.

SPY FINANZA/ Trump e il grande bluff che serve alle élites : Le mosse degli Usa e del suo Presidente sono sempre più difficile da seguire e spiegare. Ma tutte sembrano rispondere a una logica precisa. MAURO BOTTARELLI

SPY FINANZA/ Macron come Trump - il grande reset delle élites è iniziato : Il Presidente Macron rischia molto per via del caso Benalla. Dopo Trump, un'altra prova che il grande reset delle élites è iniziato.

SPY FINANZA/ Le verità scomode su Marchionne - e sui mercati - : Marchionne è stato abile a cercare sussidi per le auto laddove si era disposti a darli: negli Usa dei crediti subprime per comprarsi la macchina.

SPY FINANZA/ Le verità scomode su Marchionne (e sui mercati) : Sergio Marchionne è stato abile a cercare sussidi per le auto laddove si era disposti a darli: negli Usa dei crediti subprime per comprarsi la macchina. MAURO BOTTARELLI

SPY FINANZA/ Il Governo dei sovranisti spiana la strada alla Troika : Non mancano toni sovranisti da parte degli esponenti del Governo e da chi sostiene questo esecutivo. Un sovranismo che inganna gli italiani.

SPY FINANZA/ La crisi nascosta dietro gli attacchi di Trump alla Fed : Donald Trump ha attaccato apertamente l'operato della Federal Reserve. Una mossa che non ha precedenti e che cela una drammatica realtà.