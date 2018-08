Spread Btp-Bund chiude a 252 punti

Spread Btp-Bund in rialzo a 252 - 8 punti : ANSA, - ROMA, 9 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund si riporta sopra i 250 punti base, a 252,8 punti , con il rendimento del decennale del Tesoro al 2,90%.

Bancari in tensione su rialzo Spread BTP-Bund : Teleborsa, - Si muove con debolezza il comparto Bancario di Piazza Affari sul riacutizzarsi delle tensioni sui titoli di stato italiani in scia alle fibrillazioni in seno al governo sulla legge di ...