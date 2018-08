Spiaggia Tevere | Zorro ai vigili | ' Avevo chiesto di gestire il bar'

Spiaggia sul Tevere - funzionaria del Comune verso la sospensione : Da palazzo Senatorio alla Questura il passo non è troppo lungo. E ieri Simonetta De Ambris, la progettista della Spiaggia sul Tevere che si è 'raccomandata a Zorro' per il controllo dello stabilimento ...

Spiaggia sul Tevere - parla il rom “Zorro” : “Con il Comune parliamo - ma ho solo chiesto se c’era lavoro per noi” : “Boss? Ma quale boss! Io sono un semplice referente di zona. Come un presidente del Comitato di Quartiere. Però è vero: ho parlato con i responsabili del Comune, ho chiesto che i giovani del nostro quartiere possano lavorare e dare una mano alla collettività”. All’anagrafe lui è Hajro Cizmic, ma da oltre 30 anni per tutti a Roma (anche per i suoi familiari) è “Zorro”, proprio come l’eroe mascherato della letteratura americana. Di origine ...