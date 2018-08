Spiagge accessibili | La Rosa Blu a Martinsicuro

Spiagge accessibili : Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro ambiente, non è solo una questione di strutture tecniche e/o di barriere architettoniche. Sono le barriere culturali le più difficili da abbattere. Un disabile non solo deve avere la possibilità di accedere alla spiaggia, ma deve anche sentirsi accolto, essere a proprio agio e in nessun modo sentirsi diverso. Una spiaggia accessibile deve anche essere inclusiva. Nato tre anni fa, il progetto di ...

Spiagge accessibili : Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro ambiente, non è solo una questione di strutture tecniche e/o di barriere architettoniche. Sono le barriere culturali le più difficili da abbattere. Un disabile non solo deve avere la possibilità di accedere alla spiaggia, ma deve anche sentirsi accolto, essere a proprio agio e in nessun modo sentirsi diverso. Una spiaggia accessibile deve anche essere inclusiva. Nato tre anni fa, il progetto di ...

Due Spiagge accessibili pubbliche a Montesilvano all’insegna della solidarietà : Montesilvano in Abruzzo rappresenta una rarità nel panorama delle spiagge accessibili in Italia. Il comune ha reso accessibili ben due spiagge pubbliche. Un’ottima notizia ma come sono organizzate? Con l’aiuto dei rifugiati. “Montesilvano ha sempre investito nelle politiche per la disabilità”, ci racconta il Sindaco Francesco Maragno, “e quest’anno Montesilvano ha voluto integrare l’aspetto sociale con la solidarietà e la disabilità. Infatti, ...

Spiagge accessibili : Lido dei Lombardi a Jesolo : Un’altra spiaggia accessibile e inclusiva a Jesolo: Lido dei Lombardi. “Noi gestiamo stabilimenti balneari da almeno 50 anni grazie a mio padre che ha creato questa società” ci racconta Alessandro Iguadala, responsabile di Mareblu Adriatica s.r.l. e gestore del consorzio Lido dei Lombardi. “Siamo sempre stati sensibili alle persone con difficoltà motorie, e dunque, sin dall’inizio, abbiamo cercato di agevolare il più possibile le persone che ...

Spiagge accessibili : Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro ambiente, non è solo una questione di strutture tecniche e/o di barriere architettoniche. Sono le barriere culturali le più difficili da abbattere. Un disabile non solo deve avere la possibilità di accedere alla spiaggia, ma deve anche sentirsi accolto, essere a proprio agio e in nessun modo sentirsi diverso. Una spiaggia accessibile deve anche essere inclusiva. Nato tre anni fa, il progetto di ...

Tre Spiagge accessibili a Fontane Banche - Siracusa : Tre stabilimenti, uno accanto all’altro, tutte e tre a Fontane Bianche, una frazione a 12 kilometri da Siracusa: Lido Fontane Bianche, Lido Sayonara e Lido Nuovo Kukua Beach. “La prima cosa che una concessione deve avere a mente è di non creare nessuna barriera architettonica”, ci dice Raffaele Di Grano, titolare del Lido Nuovo Kukua Beach e rappresentante della famiglia Di Grano che gestisce i tre lidi. Passerelle, sedie Job, bagni accessibili ...

Spiagge accessibili : Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro ambiente, non è solo una questione di strutture tecniche e/o di barriere architettoniche. Sono le barriere culturali le più difficili da abbattere. Un disabile non solo deve avere la possibilità di accedere alla spiaggia, ma deve anche sentirsi accolto, essere a proprio agio e in nessun modo sentirsi diverso. Una spiaggia accessibile deve anche essere inclusiva. Nato tre anni fa, il progetto di ...

Spiagge accessibili : Agua Beach a Noto : Uno stabilimento accessibile in una delle Spiagge più belle della Sicilia: Agua Beach alla spiaggia di San Lorenzo, una frazione di Noto. L'Agua Beach è una struttura che offre la possibilità di prenotare giornalmente o settimanalmente, e anche di pernottare in uno degli appartamenti del vicino residence . Sia la spiaggia che il residence sono accessibili. "Abbiamo delle passerelle che percorrono tre lati della spiaggia, dallo stabilimento fino ...

Spiagge accessibili : Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro ambiente, non è solo una questione di strutture tecniche e/o di barriere architettoniche. Sono le barriere culturali le più difficili da abbattere. Un disabile non solo deve avere la possibilità di accedere alla spiaggia, ma deve anche sentirsi accolto, essere a proprio agio e in nessun modo sentirsi diverso. Una spiaggia accessibile deve anche essere inclusiva. Nato tre anni fa, il progetto di ...

Spiagge accessibili in Toscana : Papama Beach a Porto Ercole e Bagno Miramare a Marina di Grosseto : La Fondazione Cesare Serono prosegue la sua mappatura multimediale delle Spiagge accessibili toscane incominciata nel 2017 con altre due Spiagge: Papama Beach a Porto Ercole e Bagno Miramare a Marina di Grosseto. Il Papama Beach cerca di accontentare tutti. Una lunga passarella, un Bagno accessibile e una sedia Job. “Abbiamo cercato di rendere la spiaggia accessibile a tutti abbattendo il più possibile le barriere architettoniche in modo da non ...

Spiagge accessibili : Progetto Spiaggia Marina Centro a Rimini : Otto bagni a Rimini riuniti in un consorzio all’insegna dell’accessibilità. Questo è il Progetto Spiaggia Marina Centro che ha, come base fondante, i concetti di inclusione e accessibilità. ? In tutti gli otto stabilimenti si possono trovare servizi igienici dedicati, ombrelloni con passerelle più larghe in materiale eco compatibile, utilizzo gratuito delle carrozzine per fare il bagno e per passeggiare sul bagnasciuga, passerelle ...

Spiagge accessibili : Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro ambiente, non è solo una questione di strutture tecniche e/o di barriere architettoniche. Sono le barriere culturali le più difficili da abbattere. Un disabile non solo deve avere la possibilità di accedere alla spiaggia, ma deve anche sentirsi accolto, essere a proprio agio e in nessun modo sentirsi diverso. Una spiaggia accessibile deve anche essere inclusiva. Nato tre anni fa, il progetto di ...

Spiagge accessibili : Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro ambiente, non è solo una questione di strutture tecniche e/o di barriere architettoniche. Sono le barriere culturali le più difficili da abbattere. Un disabile non solo deve avere la possibilità di accedere alla spiaggia, ma deve anche sentirsi accolto, essere a proprio agio e in nessun modo sentirsi diverso. Una spiaggia accessibile deve anche essere inclusiva. Nato tre anni fa, il progetto di ...

Spiagge accessibili : Golden Beach a Taormina : Il giro d’Italia delle Spiagge Accessibili della Fondazione Cesare Serono finalmente fa tappa in Sicilia e scopre, grazie all’aiuto dell’Associazione Sicilia Turismo per Tutti, molte realtà interessanti. Una di questi è il Golden Beach a Taormina, una spiaggia accessibile in un angolo di paradiso. Salvatore Coniglio e Luisa Ruffo, due dei soci del Lido, ci raccontano che il progetto nasce con l’obiettivo di dare a quest’area uno stabilimento ...