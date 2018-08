Spari contro migrante a Pistoia - i responsabili hanno meno di 14 anni - : La Polizia ha individuato due adolescenti che, interrogati alla presenza dei genitori, hanno consegnato agli agenti la scacciacani utilizzata il 2 agosto e 200 proiettili a salve. Escluso il movente ...

Caldo record in Europa : 65° giorno consecutivo con oltre 25°C in Norvegia - mentre le zanzare Spariscono dalla Finlandia e il Portogallo lotta contro gli incendi : Una contea vicino ad Oslo, capitale della Norvegia, ha battuto un record che resisteva da 71 anni per quanto riguarda i giorni consecutivi con temperature superiori a 25°C. L’Istituto Meteorologico norvegese ha dichiarato che il record precedente per la contea di Buskerud, a ovest di Oslo, erano i 62 giorni di fila del 1947. Il record è stato battuto lunedì 6 agosto e oggi, 8 agosto, è il 65° giorno consecutivo in cui le temperature hanno ...

Pistoia - Spari contro un migrante. Don Biancalani : “Clima di intolleranza - politica e linguaggio di Salvini responsabili “ : “Adesso i ragazzi della nostra parrocchia hanno paura e alcuni di loro stanno addirittura pensando di andarsene”. L’aggressione e gli spari contro Buba Ceesay, 24 anni proveniente dal Gambia, hanno sconvolto la comunità di Vicofaro (Pistoia) e il parroco Don Massimo Biancalani va all’attacco: “Nel paese c’è un clima di intolleranza che trova un appoggio nella politica e in particolare nel linguaggio del ministro dell’Interno, Matteo Salvini”. ...

Napoli - Spari contro immigrato. Questore : fare ipotesi "è prematuro" : Napoli, spari contro immigrato. Questore: fare ipotesi "è prematuro" Il 22enne, di origine senegalese e in Italia con permesso di soggiorno, è stato ferito a una gamba nel quartiere Vasto e non è in pericolo di vita. A sparare sono stati due sconosciuti che si sono avvicinati in scooter. Si indaga “a 360 gradi” alla ...

Migranti - Spari contro un ragazzo del Gambia ospitato da Don Biancalani. “Gli hanno gridato negro di merda” : “Vi scrivo a quest’ora, le due di notte dagli uffici della Questura di Pistoia, per informarvi che verso le 23 a Vicofaro ci sono stati degli spari! Due giovani italiani al grido “negri di merda” hanno sparato uno o due colpi di arma da fuoco in direzione di uno dei nostri ragazzi Migranti che fortunatamente è rimasto illeso”. A lanciare l’allarme dal suo profilo Facebook è don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro (Pistoia), ...

Napoli - Spari da uno scooter contro un gruppo di immigrati : ferito un venditore ambulante senegalese : Era in compagnia di due amici nel quartiere Vasto a Napoli, attorno alle 22 di venerdì, quando sono arrivati due ragazzi a bordo di uno scooter e hanno fatto fuoco. Tre colpi di pistola, uno dei quali a segno, contro un immigrato. Cissè Elhadji Diebel, venditore ambulante senegalese 22enne, con permesso di soggiorno, è rimasto ferito a una gamba ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per l’estrazione del proiettile, ...

Spari contro immigrato - manifestazione in piazza a Napoli : 'Questo gravissimo episodio è l'ennesimo di una lunga sequenza di aggressioni e violenze contro i migranti, e in particolare gli uomini e le donne nere, che si sono moltiplicate in questi mesi, in ...

