Sotto i riflettori d' Europa cade anche la Vallortigara

Iliad ancora Sotto i riflettori : contatori dei consumi non funzionanti ad alcuni utenti : Iliad è ancora sotto i riflettori per un suo problema: alcuni utenti segnalano il mal funzionamento del contatore dei minuti e SMS. L'articolo Iliad ancora sotto i riflettori: contatori dei consumi non funzionanti ad alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

Piazza Affari parte male - poi rimbalza. Mediobanca Sotto i riflettori : I dati macro confermano che l'economia italiana sta frenando. Produzione industriale di giugno +0,5%, da +0,8%, rivisto, precedente di maggio. Le stime erano a +0,4%. Il dato anno su anno è stato ...

Borsa svizzera : mattinata in rialzo - UBS Sotto i riflettori : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Raffaella Carrà e Franca Leosini Sotto i riflettori a Spoleto : Anche Raffaella Carrà agli Incontri di Paolo Mieli che si svolgeranno questo week end a Spoleto. Innovazione, cultura, sostenibilità, territorio, internazionalizzazione, futuro, sono diversi i temi ...

Atletica - Mondiali Under 20 : Armand Duplantis Sotto i riflettori. Italia a caccia della medaglia nelle staffette e nel giavellotto femminile : Da martedì 10 a domenica 15 luglio si disputeranno i Mondiali juniores di Atletica a Tampere (Finlandia). Gli atleti a partire dalla classe 1999 in poi entrano in scena all’interno del Tampereen stadion, impianto che ospita un massimo di 32mila persone. Diversi partecipanti sono già noti nel panorama globale, alcuni hanno ben figurato nel confronto con i “senior” quest’anno. La nazionale Italiana si presenta alla ...

Piazza Affari arretra : euro e dollaro Sotto i riflettori : ... debolezza a sua volta derivante dalle nubi che si sono addensate all'orizzonte di una economia a stelle e strisce sempre più orientata ad intraprendere una serie di misure di carattere ...

I talenti del Piccolo Teatro dello Scalo Sotto i riflettori : ... attraverso l'alternanza scuola lavoro, di produzione e di lavoro teatrale contribuendo in diversi ruoli tecnici agli allestimenti degli spettacoli dei laboratori. Il Piccolo Teatro dello Scalo sta ...

Astronomia - Gaia Sotto i riflettori : la missione al centro di nuovi studi e protagonista di un workshop : Si è tenuto ieri, presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, il Gaia Science Day, workshop dedicato alla missione del programma scientifico dell’ESA, ideata per realizzare una mappa tridimensionale della nostra galassia, rivelandone la composizione, la formazione e l’evoluzione. L’evento è iniziato con l’intervento di Barbara Negri, Responsabile ASI dell’Unità seguito da Filippo Zerbi, Direttore Scientifico dell’Inaf, Marco ...

NBA - Kevin Durant Sotto i riflettori : le tanti luci - qualche piccola ombra : OAKLAND, CALIFORNIA — Sarà perché è l'MVP in carica delle finali NBA. Sarà perché degli Warriors è il miglior realizzatore — ex aequo con Steph Curry in stagione regolare , 26.4 a sera, , in solitaria ...