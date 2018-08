Sostanze vietate presenti negli spay solari per bimbi | l’allarme di Altroconsumo

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 agosto 2018) Filtricon nanoparticelle non ammesse nei prodotti spray per bambini e non. L’allarme arrivache ha segnalato al ministero della Salute la presenza di biossido di titanio (Titanium dioxide) e di Mbbt (Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol) in forma ‘nano’ in alcuni prodotti venduti in farmacia e nella grande distribuzione. La richiesta è di avviare verifiche e ritirare dal mercato i prodotti non a norma. L’organizzazione, intanto, invita i cittadini a leggere con molta attenzione le etichette degli spray per bambini e scegliere prodotti in cui non sianolein questione. “Il Regolamento europeo n.1223/2009 (e successivi emendamenti) – ricordain una nota – vieta, per problemi di sicurezza, l’uso di questein forma ‘nano’ nei prodotti cosmetici la cui ...