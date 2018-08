Sorpresa Bari | potrebbe giocare in Serie C

sportfair

(Di giovedì 9 agosto 2018) IlinC? E’ possibile, il sindaco Antonio Decaro si è fatto avanti chiedendo alla Federcalcio la promozione dopo il caos estivo Antonio Decaro, sindaco di, ha avuto un incontro in Federcalcio stamane, con lo scopo di chiedere la ‘promozione’ inC per il club acquistato recentemente da De Laurentiis. “C’è una guerra intestina purtroppo, ma io non ho chiesto di iscrivere in deroga al campionato diC la squadra delaggiungendo un posto a quelli che sono assegnati, ma ci sono quattro posti liberi e l’organigramma non è completo – ha dichiarato a Repubblica il sindaco diAntonio Decaro – ma ho capito che ci sono problemi tra le squadre”. Dunque ilspera nel ripescaggio, in un’estate davvero ricca di capovolgimenti incredibili.L'articoloinC SPORTFAIR.