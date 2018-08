: Andria: sorprende ladri di auto nel suo garage, che lo investono - Agenzia_Ansa : Andria: sorprende ladri di auto nel suo garage, che lo investono - CyberNewsH24 : #Sorprende ladri in garage, investito - fabbri333 : Sorprende ladri auto in casa, che lo investono - Puglia - -

Ha sorpreso dueche gli stavano rubando le auto di famiglia parcheggiate neldi casa e ha tentato di fermarli, ma è statoda una delle vetture rubate partita a tutta velocità. La vittima, un uomo di 44 anni, ha subito diverse gravi lesioni e fratture alle vertebre. E' stato sottoposto ad intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in un quartiere periferico di Andria.(Di giovedì 9 agosto 2018)