Sorprende i ladri in camera da letto e viene aggredito : un arresto : Sorprende i ladri in camera da letto e viene aggredito: un arresto E' successo a Roma, in zona Quadraro. I carabinieri hanno bloccato un 23enne tunisino senza fissa dimora. Il suo complice è riuscito a scappare: la refurtiva è stata recuperata e restituita Parole chiave: ...

Sorprende ladri in garage - investito : 12.38 Ha sorpreso due ladri che gli stavano rubando le auto di famiglia parcheggiate nel garage di casa e ha tentato di fermarli, ma è stato investito da una delle vetture rubate partita a tutta velocità. La vittima, un uomo di 44 anni, ha subito diverse gravi lesioni e fratture alle vertebre. E' stato sottoposto ad intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in un quartiere periferico di Andria.