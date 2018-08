Sony | 81 | 2 milioni di PS4 sono vendute al 22 luglio

Sony annuncia la splendida PS4 Pro 500 Million Limited Edition per celebrare le 500 milioni di PlayStation vendute in tutto il mondo : Oggi Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato una speciale edizione di PlayStation 4 Pro (PS4Pro). La "500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro" (HDD 2TB) sarà disponibile dal 24 agosto 2018 a un prezzo di vendita suggerito di €499,99.Con le vendite globali di PlayStation (PS) che hanno superato quota 525.3 milioni di unità in tutto il mondo, PS4 Pro Limited Edition è un ringraziamento per tutti i fan che hanno sostenuto e ...