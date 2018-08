Sono due tredicenni ad aver sparato ad un cittadino gambiano il 2 agosto a Vicofaro

Spari a salve a migrante - gli autori Sono due 13enni : 'Era un momento goliardico' : sono due ragazzini di 13 anni gli autori delle offese e delle esplosioni di alcuni colpi a salve nei confronti di un cittadino gambiano avvenute la sera del 2 agosto a Vicofaro, nel comune di Pistoia. ...

11 persone accusate di fare parte di due organizzazioni che truffavano le assicurazioni Sono state fermate a Palermo : 11 persone accusate di fare parte di due organizzazioni che truffavano le assicurazioni sono state fermate a Palermo. Secondo l’accusa, riportata da Repubblica, le persone coinvolte nelle due organizzazioni convincevano complici – spesso persone in condizioni di grave povertà – The post 11 persone accusate di fare parte di due organizzazioni che truffavano le assicurazioni sono state fermate a Palermo appeared first on Il Post.

Sono due le vittime della frana in Val Ferret : Roma, 7 ago., askanews, - E' stato confermato il ritrovamento di una seconda vittima della frana nella Val Ferret. Si tratta della moglie di Vincenzo Mattioli, 71 anni, di Milano, morto nella sua auto ...

Due persone Sono state condannate in Germania per aver venduto loro figlio ad alcuni pedofili sulla “dark net” : Una donna tedesca che aveva lasciato abusare suo figlio da alcuni pedofili in cambio di denaro è stata condannata a 12 anni e 6 mesi di carcere da un tribunale della Germania meridionale. La donna aveva venduto il figlio attraverso The post Due persone sono state condannate in Germania per aver venduto loro figlio ad alcuni pedofili sulla “dark net” appeared first on Il Post.

Maltempo Sardegna - colpiti da un fulmine : i due non Sono in pericolo di vita : Non sono in pericolo di vita i due cagliaritani – lei di 40 di Assemini, lui di 55 di Decimomannu – colpiti in pieno da un fulmine mentre erano seduti su una panchina nel parco di Monte Urpinu, uno dei colli che sovrastano la città capoluogo, durante la pausa pranzo. Avevano appena finito di mangiare un panino, protetti da un albero della zona verde, quando si è scatenato un temporale che li ha presi alla sprovvista. Poco dopo, è ...

Incidente sull’A14 - cisterna in fiamme e violenta esplosione : due morti e almeno sessanta feriti - di cui 14 Sono gravi. Ponte parzialmente crollato : Un boato avvertito in mezza città e un’alta colonna di fumo: poco prima delle 14 a Borgo Panigale un Incidente fra una cisterna che trasportava materiali infiammabili e un camion ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni. Il bilancio, accertato, è di duemorti e oltre sessanta feriti, alcuni dei quali sono definiti gravi dai ...

Due persone Sono morte in un incidente sulla A4 nei pressi di Padova : Lunedì mattina due uomini a bordo di un camion sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla A4 all’altezza di Villafranca Padovana, in direzione Venezia. Secondo i primi riscontri fatti nel luogo dell’incidente, il camion, che trasportava un carico di The post Due persone sono morte in un incidente sulla A4 nei pressi di Padova appeared first on Il Post.

Due vecchietti Sono scappati dalla casa di riposo per assistere a un concerto metal : Adoriamo <3 The post Due vecchietti sono scappati dalla casa di riposo per assistere a un concerto metal appeared first on News Mtv Italia.

Paola Di Benedetto : "Francesco Monte e Matteo Gentili? Due ragazzi a cui Sono legata e affezionata" : Paola Di Benedetto, nelle ultime settimane, è al centro della cronaca rosa per via della sua relazione con Federico Rossi, del duo Benji e Fede, annunciato, ai fan, con alcuni scatti e video su Instagram. L'ex Madre Natura e concorrente de L'Isola dei Famosi, ha rivelato, per la prima volta, dopo mesi di botta e risposta su giornali e trasmmissioni televisivi, in che rapporti è rimasta con i suoi due storici (e conosciuti dal grande ...

Molestie alle compagne di classe - a Piacenza due liceali Sono indagati per violenza sessuale : Due studenti di 15 anni, iscritti a una scuola superiore di Piacenza sono indagati dalla procura dei minori di Bologna per violenza sessuale di gruppo. L'accusa è di aver molestato due compagne di classe a scuola. Le vittime si sono rivolte a un'insegnante, poi al preside che ha informato la procura. I due sono stati ascoltati dai carabinieri, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I militari stanno indagando per ...