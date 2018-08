Sonic | Ben Schwartz interpreterà l' amato porcospino blu nel film

eurogamer

: Sonic: Ben Schwartz sarà la voce del protagonista nel film tratto dal videogame - cinemaniaco_fb : Sonic: Ben Schwartz sarà la voce del protagonista nel film tratto dal videogame - Jpolemica666 : RT @MaxxGhe: 20. KISS. Con la formazione stabile (Stanley, Simmons, Singer e Thayer alla chitarra solista) nel 2009 esce l’ottimo “SONIC BO… - MaxxGhe : 20. KISS. Con la formazione stabile (Stanley, Simmons, Singer e Thayer alla chitarra solista) nel 2009 esce l’ottim… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Giungono da Variety altre interessanti novità che riguardano l'imminentededicato al celebre.Se nella giornata di ieri abbiamo scoperto che Jim Carrey farà parte del cast interpretando Dr. Robotnik, ecco che oggi apprendiamo chi sarà l'attore che "vestirà" i panni del protagonista.Ebbene, come segnala Dualshockers, sarà Bena donare la voce all'blu. Il comico, noto per aver interpretato Jean-Ralphio Saperstein nello show Parks and Recreation presterà, quindi, i suoi talenti vocali a.Read more…