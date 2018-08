Smartwatch economici | quali comprare

chimerarevo

(Di giovedì 9 agosto 2018) Negli ultimi anni la tecnologia wearable ha avuto una notevole diffusione, soprattutto con la messa in commercio degliche hanno acquistato sempre più funzioni grazie anche alla diffusione di Android Wear (ora Wear OS). Purtroppo però, questi ultimi hanno un unico difetto: il prezzo! Ecco perché vedremo i migliorida acquistare! Gli orologi con Android Wear OS costano molto e non tutti possono permetterseli. Per questo motivo, molti optano per l’acquisto di alcunicinesi, sicuramente ad un prezzo più allettante. Glicinesi hanno un sistema operativo proprietario, alle volte una versione di Android pura e casta, e sono perfetti per chi vuole provare un orologio con funzioni smart, senza spendere una cifra molto alta. In questa guida vi proponiamo alcuni tra i miglioricinesi raggruppati per fascia di prezzo. ...