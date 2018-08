Smartphone rubato? Come bloccare il codice IMEI

chimerarevo

: RT @SardiniaPost: #Sardegna #Cronaca Ha in casa uno smartphone rubato, 50enne denunciata per ricettazione - - PaolinaPitty : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Cronaca Ha in casa uno smartphone rubato, 50enne denunciata per ricettazione - - SardiniaPost : #Sardegna #Cronaca Ha in casa uno smartphone rubato, 50enne denunciata per ricettazione - - Meta_Magazine : #cronaca @_Carabinieri_ arrestano in fraganza di reato una donna che rubato uno smartphone lo nascondeva... -

(Di giovedì 9 agosto 2018) La procedura perildel vostrovi tornerà particolarmente utile in caso di furto o smarrimento del dispositivo. Quasi tutti noi conserviamo i dati più importanti sul nostro: password, appunti e così via, in modo da non dimenticarci nulla nel momento in cui ci vengono richiesti determinati dati. In caso di furto oltre al danno subiamo anche la beffa, perché non solo non abbiamo più il nostro preziosoma nella mani di pericolosi sconosciuti sono finiti tutti i nostri dati più importanti. Per evitare che tutti i vostri dati e documenti vengono allo scoperto, potete cercare di recuperare loperso oe c’è un sistema per rendere quest’ultimo impossibile da utilizzare:iltrovare iltrovare ildel vostro dispositivo, una procedura molto semplice da seguire ...