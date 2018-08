Smartphone | la tastiera fisica è davvero più comoda?

Arriva in Italia lo Smartphone con tastiera BlackBerry Key2 : (Foto: BlackBerry) Dopo il successo di critica ottenuto l’anno scorso da BlackBerry KeyONE, il produttore cinese Tcl è pronto a portare in Italia il suo successore, BlackBerry Key2. Annunciato poco più di un mese fa nel corso di un evento a New York, il gadget è pensato per fare la gioia degli amanti del marchio e in generale degli smartphone con tastiera. Il modello KeyOne dell’anno scorso in effetti, pur non essendo privo di ...