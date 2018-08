quattroruote

: Con il facelift la #Skoda #Fabia dà l'addio ai motori diesel: in Italia sarà disponibile solo con i tre cilindri a… - quattroruote : Con il facelift la #Skoda #Fabia dà l'addio ai motori diesel: in Italia sarà disponibile solo con i tre cilindri a… - dinoadduci : Skoda Fabia - Con il restyling dà l'addio ai diesel - ANSA_motori : 'Lifting' per #Fabia : in arrivo a settembre, la nuova generazione avrà #design rinnovato e nuova gamma di motorizz… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Laha diffuso le informazioni relative alla commercializzazione in Italia del facelift della. Il, presentato al Salone di Ginevra nel marzo scorso, ha introdotto un nuovo design del frontale e della coda, mentre all'interno si segnala l'arrivo della strumentazione ridisegnata e del nuovo infotainmentConnect con display da 6,5 pollici, oltre a finiture riviste. Laè già ordinabile e sarà in consegna da settembre a partire da 14.370 euro.ai motori, resta solo il 1.0 benzina. Una delle novità più importanti è però quella relativa alla gamma dei propulsori: ladice infattiai motori a gasolio e mantiene a listino soltanto i benzina tre cilindri da un litro nelle varianti MPI aspirata da 75 CV e TSI sovralimentata da 95 e 110 CV, con l'automatico Dsg disponibile solo su quest'ultimo. In un secondo tempo sarà offerto alla base della ...