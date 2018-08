Siria | Asma al-Assad e la sua battaglia contro il tumore

Blastingnews

(Di giovedì 9 agosto 2018) Momento estremamente difficile per il presidenteno Bashar al-. Stavolta, però, non riguarda la situazione politica del Paese VIDEO dove i focolai della lunghissima guerra civile che dura dal 2011 non si sono ancora spenti.al-, la bellissima ed elegante moglie del leader di Damasco, è gravemente malata. Le è stato diagnsticato unmaligno al seno, scoperto nella fase iniziale. La first lady di Damasco, pertanto, ha appena iniziato la suapiù difficile e si sta sottoponendo alle cure necessarie. La nota ufficiale del governono Indiscrezioni sulle condizioni di salute non ottimali della signoraerano circolate anche nelle scorse settimane. A confermare le voci, purtroppo, è arrivata la nota dell'Agenzia Sana, principale organo di comunicazione del governono, che ha anche pubblicato una foto diin un ospedale militare ...