Simona Ventura | vacanze tricolore in Sardegna FOTO

Temptation Island vip - l'ultima coppia che completa il cast di Simona Ventura : chi sono Fabio e Marcella Esposito : Il cast della prima edizione di Temptation Island vip si chiude con l'ultima coppia in gara, anche se proprio i due non sembrano rientrare proprio nella categoria dei personaggi famosi. Lo show di ...

Simona Ventura in vacanza al mare prima di Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: Simona Ventura si rilassa in vacanza Temptation Island Vip partirà il prossimo 11 settembre. In attesa del debutto su Canale5 con la versione dedicata ai personaggi famosi dell’isola delle tentazioni, Simona Ventura si sta godendo la sua estate al mare. Sarà infatti la conduttrice di Bentivoglio a traghettare i telespettatori in questo nuovo viaggio nei sentimenti. Dopo l’esperienza a Selfie – Le cose ...

Coppie da record - Simona Ventura accende Temptation Island Vip : Temptation Island Vip andrà in onda a partire da martedì 11 settembre su Canale 5. A dare l'anticipazione il settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni". La versione per famosi del programma prodotto dalla ...

Temptation Island Vip : svelata la data UFFICIALE di messa in onda del reality condotto da Simona Ventura : Temptation Island Vip è ormai una certezza!! Anche la stessa conduttrice, Simona Ventura, lo ha annunciato direttamente dai suoi profili social: prestissimo la vedremo al timone del reality estivo dei sentimenti e delle tentazioni, ma stavolta con persone note! Temptation Island Vip: dall’11 settembre su canale 5 Super Simo, torna alla conduzione di uno show in prima serata e lo fa con un reality dove ad essere protagonisti sono i ...

Temptation Island Vip con Simona Ventura : ecco quando inizia : Temptation Island Vip, data di inizio: Simona Ventura pronta a partire Si è appena conclusa una grandissima edizione di Temptation Island ed ora è arrivato il momento di pensare alla versione Vip. Ad oggi, Temptation Island Vip sembra promettere molto bene, tanto come quello condotto da Filippo Bisciglia. In attesa della messa in onda della […] L'articolo Temptation Island Vip con Simona Ventura: ecco quando inizia proviene da Gossip e Tv.

Niccolò Bettarini/ La reazione di Stefano Bettarini e Simona Ventura? "Lui in lacrime - lei sempre forte" : Dopo l'aggressione subita fuori da una discoteca milanese, Niccolò Bettarini è pronto a cambiare vita: "Ora inseguo il sogno di diventare calciatore".(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:00:00 GMT)

MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Ospiti e diretta : Niccolò Bettarini e il rapporto con Simona Ventura (Replica) : Torna questa sera l'appuntamento con le repliche del MAURIZIO COSTANZO SHOW su Rete 4. Ecco tutti gli Ospiti e gli argomenti di questa nuova puntata (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 21:06:00 GMT)

Temptation Island Vip - al via a settembre l’edizione condotta da Simona Ventura : tra i tentatori ci sarà anche il figlio di Vasco Rossi : Si è conclusa la sesta stagione di Temptation Island, l’ultima puntata ha ottenuto ascolti record superando i quattro milioni e il 25% di share. Tra poco più di un mese il reality prodotto da Maria De Filippi riaprirà i battenti per la sua prima edizione vip condotta da Simona Ventura. A fine agosto prenderanno al via le riprese con non poche novità. L’ultima è stata svelata dal settimanale Chi che ha anticipato un succoso retroscena ...

Stefano Bettarini e Simona Ventura : Niccolò critica Temptation Island : Temptation Island, Simona Ventura e Stefano Bettarini: la stoccata di Niccolò E’ finita anche questa edizione di Temptation Island. Difatti proprio ieri sera è andata in onda l’ultima puntata del reality show più piccante della stagione estiva. Un epilogo non troppo fortunato per 2 delle 3 coppie rimaste. Cosa è successo? L’unica coppia a sopravvivere è stata quella composta da Raffaela Giudice e Andrea Celentano. Comunque sia ...

Simona Ventura svela un’anticipazione su Temptation Island Vip (VIDEO) : Temptation Island Vip con Simona Ventura: data d’inizio e novità Temptation Island si è conclusa ieri sera. Filippo Bisciglia ha chiuso la quinta edizione del reality estivo con un bilancio tutto sommato positivo. Delle sei coppie in gioco infatti quattro hanno ritrovato l’idillio con la propria dolce metà, mentre due hanno deciso di lasciarsi dopo il programma. Martina e Gianpaolo si sono infatti detti addio ieri sera, così come ...

Temptation Island Vip a settembre su canale 5 : il promo con Simona Ventura (video) : Si conclude la sesta edizione di Temptation Island, ma già si lavora alacremente per quella che sarà la prima edizione Vip del reality show di casa Fascino in onda a settembre su canale 5. L'isola delle tentazioni sarà nuovamente animata prossimamente da coppie più o meno conosciute nel mondo dello showbiz e della quale in questo periodo si sta parlando per via di indiscrezioni che anche noi di Blogo vi stiamo documentando col passare dei ...

Temptation Island Vip - Alfonso Signorini rovina la sorpresa di Simona Ventura : chi c'è nel cast : Dopo l'anticipazione di Chi sulla presenza di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini fra le coppie di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura . Nel numero in edicola da mercoledì 1 agosto il ...

Simona Ventura pronta per Temptation Island Vip (FOTO) : Temptation Island Vip: Simona Ventura si scatta una foto nel backstage La prossima settimana andranno in onda le ultime due puntate della quinta edizione di Temptation Island. Tuttavia la produzione del reality pare già essere al lavoro sulla versione vip, che andrà in onda su Canale 5 a partire da Settembre. Alla conduzione ci sarà nientepopodimeno che Simona Ventura. E proprio qualche ora fa la poliedrica ed esuberante conduttrice di origini ...

Temptation Island vip - nel programma di Simona Ventura anche Stefano Bettarini con la fidanzata : Volano gli ascolti di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha superato ieri il 22,5% di share ottenendo quasi quattro milioni di telespettatori. La puntata più vista della storia della trasmissione che saluterà il pubblico mercoledì 1 agosto, evitando la sfida con The Good Doctor. Intanto, Mediaset e Fascino sono già al lavoro per realizzare la prima edizione vip del ...