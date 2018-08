Simona Quadarella | Piero Codia e Margherita Panziera Tre medaglie d' oro agli Europei di

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella nel mito. Tripletta d’oro 400-800-1500 sl. E’ nel gotha di tutti i tempi : Campionessa d’Europa, campionessa d’Europa, campionessa d’Europa. Simona Quadarella entra nella storia dello sport italiano realizzando una Tripletta 400-800-1500 stile libero che nessun italiano a livello europeo aveva mai realizzato. L’atleta romana invece ce l’ha fatta, facendo propria una gara, i 400 stile libero, con un miglioramento cronometrico sostanziale: da 4’05?68 al 4’03?35. Una prova ...

Simona Quadarella - MARGHERITA PANZIERA E PIERO CODIA/ Tre medaglie d'oro per l'Italia agli Europei di nuoto : SIMONA QUADARELLA, PIERO CODIA e MARGHERITA PANZIERA, chi sono i tre italiani d'oro: trionfi clamorosi agli Europei di nuoto a Glasgow. Le ultime notizie sui nuotatori azzurri(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:17:00 GMT)

VIDEO Simona Quadarella completa il tris! Campionessa d’Europa sui 400 stile - la gara dell’azzura : Simona Quadarella ha completato la sua magia personale agli Europei 2018 di nuoto e ha conquistato il terzo oro: dopo quelli vinti sui 1500 e sugli 800, l’azzurra si è messa al collo anche quello sui 400 metri stile libero chiudendo così la serie perfetta. Una vera e propria impresa per la laziale che si consacra come la Reginetta di Glasgow. Di seguito il VIDEO della gara vinta da Simona Quadarella sui 400 metri stile ...

Simona Quadarella vince il 3° oro agli Europei di Nuoto a Glasgow : Giornata memorabile per il Nuoto azzurro. A Glasgow l'Italia ha conquistato tre medaglie d'oro in pochissime ore. Dopo i successi della Panziera e di Codia è arrivato l'oro di Simona Quadarella, principessa di questa manifestazione. La diciannovenne romana ha vinto l'oro nei 1500, negli 800 e nei 400.Continua a leggere

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella : “Questo oro è magico - non ho limiti! Puntavo al podio ma poi…” : Simona Quadarella si è consacrata come la Reginetta indiscussa degli Europei 2018 di Nuoto che si sono conclusi oggi a Glasgow. L’azzurra ha completato la magica tripletta d’oro: dopo le apoteosi sui 1500 e gli 800 metri stile libero, la laziale ha fatto saltare il banco anche sui 400 dove non partiva con i favori del pronostico e ha così festeggiato con pieno merito un filotto nel fondo in vasca che l’ha proiettata di diritto ...

Nuoto - Simona Quadarella PADRONA DI TUTTO! 400-800-1500 sl. Un tris d’oro scolpito nella storia! Fuoriclasse senza confini! : Imperatrice d’Europa, Reginetta del fondo in vasca, PADRONA di tutto. Simona Quadarella si è presa il Vecchio Continente, è la dominatrice incontrastata, è la protagonista assoluta a Glasgow, è imbattibile e inscalfibile come solo i veri fenomeni del panorama sportivo internazionale. La tripletta è servita, inchiniamoci al cospetto della “nuova” stella del Nuoto italiano che agli Europei ha completo il filotto d’oro e si ...

Europei Nuoto 2018 – Simona Quadarella non si ferma più - strappato il pass per la finale dei 400 sl : Dopo aver vinto l’oro nei 1500 sl e negli 800 sl, Simona Quadarella ci riprova adesso nei 400 Simona Quadarella si è qualificata per la finale dei 400 stile libero agli Europei di Nuoto in corso a Glasgow. La 19enne romana, che già si è messa al collo due medaglie d’oro negli 800 e nei 1500, oggi ha staccato il pass per la finale in programma nel pomeriggio con il quarto tempo assoluto di 4’09″97. Nona e prima delle ...

Nuoto - Europei 2018. IL PAGELLONE Simona Quadarella studia da Ledecky e Zofkova da urlo. Pellegrini : che fortuna! : FEDERICA Pellegrini 6: Il regalo di compleanno arriva con un giorno di ritardo da Pernille Blume. Entra, per il rotto della cuffia, sfruttando la follia della danese, in finale ma il tempo non lascia troppe speranze in chiave podio in una gara dove non ci sono Kromowidjojo e Blume. ERIKA FERRAIOLI 5: Niente semifinale per la donna delle staffette, che è arrivata col fiato corto all’Europeo. Non una buona notizia per la 4×100 stile ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella in una nuova dimensione. La regina d’Europa del mezzofondo è lei! : Si sa, quando si vince una volta non si vuol più smettere. E’ questa insana voglia di migliorare e crescere, bracciata dopo bracciata, ad aver animato e ad animare una ragazza che, nell’ombra e attraverso il duro lavoro, sta ottenendo dei risultati strabilianti. Simona Quadarella è in una nuova dimensione. Il bis d’oro agli Europei 2018 di Nuoto era atteso, ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare. Dopo i 4 secondi ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella in una nuova dimensione. La regina d’Europa del mezzofondo è lei! : Si sa, quando si vince una volta non si vuol più smettere. E’ quest’insana voglia di migliorare e crescere, bracciata dopo bracciata, ad aver animato e ad animare una ragazza che nell’ombra e attraverso il duro lavoro sta ottenendo dei risultati strabilianti. Simona Quadarella è in una nuova dimensione. Il bis d’oro agli Europei 2018 di Nuoto era atteso ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare. Dopo i 4 ...

Simona Quadarella - ecco chi è la nuova stella del nuoto azzurro : Simona Quadarella, ecco chi è la nuova stella del nuoto azzurro Romana, 19 anni, è stata la rivelazione del 2017 e ha collezionato due medaglie d'oro all'edizione 2018 degli Europei di Glasgow. Già in vasca dall'età di 6 anni, fa parte delle Fiamme Rosse e del CC Aniene Parole chiave: ...

Simona Quadarella - ecco chi è la nuova stella del nuoto azzurro - : Romana, 19 anni, è stata la rivelazione del 2017 e ha collezionato due medaglie d'oro all'edizione 2018 degli Europei di Glasgow. Già in vasca dall'età di 6 anni, fa parte delle Fiamme Rosse e del CC ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella bis d’ORO - Zofkova che sorpresa! In finale Scozzoli e Federica Pellegrini : Quinta giornata di gare che va in archivio al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, sede delle gare del Nuoto in piscina di questi Europei 2018. Le emozioni non sono certo mancate ed andiamo a raccontare quanto avvenuto in vasca. 1500 stile libero donne (finale) Una vittoria da campionessa, una vittoria da Simona Quadarella. La romana concede il bis e dopo l’oro degli 800 stile libero, si prende anche i 1500 sl in modo ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella bis d’ORO - Zofkova che sorpresa! In finale Scozzoli e Federica Pellegrini : Quinta giornata di gare che va in archivio al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, sede delle gare del Nuoto in piscina di questi Europei 2018. Le emozioni non sono certo mancate ed andiamo a raccontare quanto avvenuto in vasca. 1500 stile libero donne (finale) Una vittoria da campionessa, una vittoria da Simona Quadarella. La romana concede il bis e dopo l’oro degli 800 stile libero, si prende anche i 1500 sl in modo ...