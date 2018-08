Silicon Valley | studenti di Milano-Bicocca tra i big dell’innovazione

(Di giovedì 9 agosto 2018) Settedell’Università diinper confrontarsi con Google, Facebook e IBM, ed entrare in contatto con le realtà accademiche di Berkeley e Stanford University. È ilStudy Tour, il viaggio organizzato dall’associazione La Storia nel Futuro che ogni anno, ad agosto, permette a giovani laureati e laureandi italiani di conoscere da un lato i colossi nel campotecnologica e delle telecomunicazioni e, dall’altro lato, esponenti di prestigiose università americane. L’iniziativa è stata realizzata grazie ad una collaborazione tra i, il progetto dell’Università didedicato aglicon l’obiettivo di diffondere tramite le attività proposte, la culturae dell’imprenditorialità, e da OniLab, l’Osservatorio sulle Nuove Imprenditorialità diretto dal Prof. Alessandro Capocchi, con sede ...

Generali Welion : dal Silicon Valley un servizio contro l'ipertensione : Giangiacomo Rocco di Torrepadula, ceo di Amicomed afferma: "Amicomed ha già presentato ai più importanti congressi scientifici al mondo risultati che mostrano 5mmHg medi di riduzione della pressione, ... : Giangiacomo Rocco di Torrepadula, ceo di Amicomed afferma: "Amicomed ha già presentato ai più importanti congressi scientifici al mondo risultati che mostrano 5mmHg medi di riduzione della pressione, ...

Trump difende Google - pur odiando Silicon Valley - per attaccare l'Europa : Era solo questione di tempo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto via Twitter sulla multa da 4,3 miliardi di euro inflitta : Era solo questione di tempo. Il presidente degli Stati Uniti Donaldè intervenuto via Twitter sulla multa da 4,3 miliardi di euro inflitta

Ancora un forfait per Maria Sharapova! Niente Mubadala Silicon Valley Classic : “costretta a prendere decisioni difficili” : Quarto forfait dell’anno per Maria Sharapova: la tennista russa si cancella dal Mubadal Silicon Valley Classic per problemi fisici Dopo aver abbandonato i tornei di Dubai, Miami e Birmingham, Maria Sharapova dice addio anche al WTA di San Josè. La tennista russa, eliminata al primo turno di Wimbledon da Vitalia Diatchenko, ha preferito cancellarsi dalla prima edizione del Mubadala Silicon Valley Classic, in programma dal 30 luglio al ... : Quartodell’anno perSharapova: la tennista russa si cancella dal Mubadalper problemi fisici Dopo aver abbandonato i tornei di Dubai, Miami e Birmingham,Sharapova dice addio anche al WTA di San Josè. La tennista russa, eliminata al primo turno di Wimbledon da Vitalia Diatchenko, ha preferito cancellarsi dalla prima edizione del, in programma dal 30 luglio al ...

Nessuno scontro con la Silicon Valley - ma l’Europa deve proteggere i contenuti : Ai primi di settembre, la proposta di revisione della Direttiva copyright, ormai risalente a quasi venti anni fa, tornerà all'esame dell'aula di Strasburgo. Il testo approvato dalla Commissione Affari legali del Parlamento (JURI), è stato rinviato ad una discussione in plenaria da un voto negativo del 5 luglio scorso.Il relatore Voss aveva chiesto il mandato per negoziare il testo approvato in giuridica con Commissione e Consiglio ... : Ai primi di settembre, la proposta di revisione della Direttiva copyright, ormai risalente a quasi venti anni fa, tornerà all'esame dell'aula di Strasburgo. Il testo approvato dalla Commissione Affari legali del Parlamento (JURI), è stato rinviato ad una discussione in plenaria da un voto negativo del 5 luglio scorso.Il relatore Voss aveva chiesto il mandato per negoziare il testo approvato in giuridica con Commissione e Consiglio ...

Chiude Mosaicoon : addio alla Silicon Valley siciliana : Si è chiuso il sogno della startup tutta siciliana Mosaicoon. L'azienda era nata nel 2010 con l'idea di proporre campagne virali di marketing e pubblicità sul web in grado di attrarre l'attenzione dei grandi brand. Un'idea che di fatto ha portato la stessa Mosaicoon a raccogliere premi in tutta Europa e anche ad aprire nuovi sedi in tutto il mondo contando al suo interno circa 100 dipendenti. Il quartier generale restava però lì a Palermo, una ... : Si è chiuso il sogno della startup tutta. L'azienda era nata nel 2010 con l'idea di proporre campagne virali di marketing e pubblicità sul web in grado di attrarre l'attenzione dei grandi brand. Un'idea che di fatto ha portato la stessaa raccogliere premi in tutta Europa e anche ad aprire nuovi sedi in tutto il mondo contando al suo interno circa 100 dipendenti. Il quartier generale restava però lì a Palermo, una ...

Dalla Silicon Valley all'Italia - i nuovi angel investors : Roma, , askanews, - Il più importante è stato Mike Markkula, che dopo essersi licenziato dall'Intel nel 1977 impegnò i propri risparmi nella neonata Apple. "Parliamo degli angel investors". Il modo di ... : Roma, , askanews, - Il più importante è stato Mike Markkula, che dopo essersi licenziato dall'Intel nel 1977 impegnò i propri risparmi nella neonata Apple. "Parliamo degli". Il modo di ...