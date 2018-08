' Si alza il sipario sulla seconda edizione del Follonica Summer Festival! '

Grottaglie - Taranto - - Si alza il sipario su Orecchiette nelle 'nchiosce : ...Vetrere LA BIRRA ARTIGIANALE Piccolo Birrificio Indipendente Decimoprimo SPETTACOLI MUSICALI 6 AGOSTO Rione Mediterraneo Eupremio Ligorio Canzoniere Popolare Suonosolo Tarantula Ensemble SPETTACOLI ...

Torna il Teatro in piazza a Perugia : si alza il sipario negli scorci più belli del centro storico - il programma : ... Human Beings Ore 19.00 - Museo della scienza POST, via del Melo, 34 TECH IT EASY - LA TECNOLOGIA CHE DIVERTE Visita guidata alla mostra che propone postazioni interattive per mettere in pratica il ...

"Antonietta De Pace " memore di una cospiratrice - ad Alezio si alza il sipario sulla patriota salentina - : La rivisitazione di un importante pezzo del Risorgimento italiano. Una serata dedicata a una delle più famose patriote salentine. Mercoledì 25 luglio 2018 , presso la masseria didattica Trappito ...

Stella D'Oro - il Festival Nazionale di Teatro Amatoriale alza il sipario : In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso la Sala Aurora di Allerona. Per informazioni: turismo@comune.allerona.tr.it e Pagina facebook @FestivalteatraleStelladoro Ingresso ' 7 " ...

FESTIVAL DEI DUE MONDI - SI alza IL SIPARIO : ... , danza, Progetto speciale in collaborazione con altri 11 FESTIVAL italiani sostenuto dal Mibact e dal MAE che sostiene e promuove, tramite azioni di ospitalità e residenza, workshop e spettacoli, ...

'Wind Summer Festival' alza il sipario a piazza del Popolo : piazza del Popolo a Roma in festa. Come ogni anno il consueto appuntamento con la manifestazione piu cool dall'estate il 'Wind Summer Festival' che ci riporta indietro nel tempo quando si aspettava il ...

Spoleto - s'alza il sipario sul Festival dei Due Mondi : ... con Bourgeois-Z , danno vita a ricerche coreografiche tra passato e presente, grazie al progetto Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers , circuito itinerante tra spettacoli e ...

Si alza il sipario su Cortoindanza : Un ampio programma che si articolerà in questa prima fase estiva tra diversi spazi urbani e culturali della città ed un ampio cartellone di dieci spettacoli e diciotto titoli, fino a mercoledì 8 ...

Saggio di Filosofia : si alza il sipario del Teatro Virginian di Arezzo : Da questo weekend il teatrino di via de' Redi ospiterà dunque gli spettacoli conclusivi dell'annata 2017/2018: quattro pièce di indubbio livello e, ad ingresso gratuito, che vantano la regia degli ...

LIVE Russia-Arabia Saudita - Mondiali 2018 in DIRETTA : si alza il sipario con la partita inaugurale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Russia-Arabia Saudita, match d’apertura dei Mondiali 2018 di calcio. A Mosca si apre la rassegna iridata, la capitale della Russia terrà a battesimo l’evento sportivo più atteso dell’anno. Prima del fischio d’inizio, previsto per le ore 17.00, si svolgerà anche una cerimonia d’apertura che si preannuncia altamente spettacolare. Poi la partita tanto attesa, quella di cui si ...

Si alza il sipario sui Mondiali : le quote di William Hill per Russia-Arabia Saudita e Portogallo-Spagna : A dare il calcio d’inizio al torneo internazionale del mondo saranno Russia e Arabia Saudita. L’unico precedente tra le due formazioni risale all’amichevole di ottobre 1993, conclusasi con la vittoria Saudita per 4-2. Dalla dissoluzione dell’URSS i russi non hanno raggiunto le fasi a eliminazione diretta della Coppa del Mondo in tre occasioni, ovvero nelle edizioni del 1994, 2002 e 2014. Tuttavia, i pronostici di William Hill ...

Il Gesualdo rialza il sipario : grandi nomi per la stagione 2018/2019 : ... 3 spettacoli, : posto unico Abbonamento euro 60,00, biglietto Platea euro 25,00 - biglietto Galleria euro 18,00 Sconti per gli abbonati al Grande Teatro Teatro Civile , 4 spettacoli, : posto unico ...

Atletica – Jesolo alza il sipario sul campionati del Mediterraneo U23 : Domani venerdì 8 giugno la cerimonia d’apertura della rassegna che sabato 9 e domenica 10 giugno, a Jesolo, vedrà in pista 80 azzurri e 25 nazioni Ore di vigilia, a Jesolo (Venezia), per i campionati del Mediterraneo Under 23, in programma sabato 9 e domenica 10 giugno allo stadio Armando Picchi. Il conto alla rovescia inizierà ufficialmente domattina con la conferenza stampa di presentazione della rassegna (ore 12.00, Terrazza Hotel ...

Si alza il sipario sulla WWDC 2018 di Apple. No news - big news? : Teleborsa, - Mancano poche ora all'inizio della Worldwide Developers Conference , il summit degli sviluppatori - meglio noto come WWDC - organizzato da Apple. Anche quest'anno a San Jose, in ...