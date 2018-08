Serie C | i calendari il 22 agosto

La Serie B punta sul format a 20 squadre : rinviata la presentazione dei calendari : La Serie B punta sempre sul format del campionato a 20 squadre: lo ha ribadito nell'ultimo consiglio direttivo. L'articolo La Serie B punta sul format a 20 squadre: rinviata la presentazione dei calendari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - rinviata la presentazione del calendario : E’ stata rinviata la presentazione del calendario di Serie B per la stagione 2018/19 che si sarebbe dovuta svolgere a Cosenza il 6 agosto. Lo ha annunciato la Lega B dopo il Consiglio direttivo riunito questa mattina a Roma. “La Lega B non avendo ottenuto risposte dalla Federazione in merito al nominativo della ventesima squadra necessaria per completare gli organici del prossimo campionato ha annullato l’evento”, ...

Serie B - annullata presentazione calendario/ Ultime notizie - Figc : “Organico campionato resta a 22 squadre” : Serie B, annullata presentazione calendario. Figc: “Organico campionato resta a 22 squadre”. Le Ultime notizie: diritti tv highlights e radiofonici alla Rai(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:54:00 GMT)

La Serie B punta sul format a 20 squadre : rinviata la presentazione dei calendari : La Serie B punta sempre sul format del campionato a 20 squadre: lo ha ribadito nell'ultimo consiglio direttivo. L'articolo La Serie B punta sul format a 20 squadre: rinviata la presentazione dei calendari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - senza la ventesima squadra saltano i calendari : La Lega B non avendo ottenuto risposte dalla Federcalcio in merito al nominativo della ventesima squadra necessaria per completare gli organici del prossimo campionato, ha annullato l'evento per la ...

Serie B - slittano i calendari. Bisognerà attendere la decisione della Figc del 10 agosto : Mentre il calendario di Serie A è già stato definito anche nei suoi anticipi e posticipi, quello di Serie B dovrà attendere ancora per essere sorteggiato. In attesa che tra ricorsi, ripescaggi e ...

Pallavolo - diramati i calendari di Serie A e Serie A2 femminile : Campionati di Serie A femminile 2018-19: pubblicati i calendari di Serie A1 e Serie A2 Sono stati diramati, oggi giovedì 2 agosto, i calendari dei Campionati di Serie A femminile per la stagione 2018-19: di seguito è possibile consultarli e scaricarli, in diversi formati. Serie A1 1^ Giornata Andata 28 ottobre 2018 – Ritorno 6 gennaio 2019 Igor Gorgonzola Novara – Banca Valsabbina Millenium Brescia Imoco Volley Conegliano ...

Serie A 2018-2019 : Milano apre con Brindisi - si gioca anche a Natale. Date e calendario : Ripartirà con una sfida casalinga contro l' Happy Casa Brindisi il cammino dei campioni d'Italia dell' Olimpia Milano , da quest'anno targata AX Armani Exchange, nel campionato di Serie A 2018-19 . ...

Presentazione calendari Serie C - slitta tutto : situazione sempre più delicata : “Alla luce dell’elevato numero di procedimenti a tutt’oggi pendenti dinanzi alla Giustizia Sportiva il cui esito influisce inevitabilmente su questa Lega, oltre allo scenario a dir poco incerto in ordine alle società che andranno ad integrare l’organico del Campionato Serie C, Lega Pro è costretta a prendere atto della impossibilità di procedere alla Presentazione dei calendari per la data del 7 agosto p.v. originariamente stabilita”. Lo ...

Serie A - calendario complicato per Torino : tutte le big nei primi due mesi : La trasferta a Venezia dagli ex Deron Washington e Valerio Mazzola al debutto, il 7 ottobre, il doppio turno esterno consecutivo a Reggio Emilia e Sassari, 3° e 4°,, Milano al PalaVela alla quinta ...

Caos Serie C : salta la stesura dei calendari : Troppe situazioni calde da risolvere in Serie C, la stesura dei calendari è stata dunque rinviata dalla Lega “Alla luce dell’elevato numero di procedimenti a tutt’oggi pendenti dinanzi alla Giustizia Sportiva il cui esito influisce inevitabilmente su questa Lega, oltre allo scenario a dir poco incerto in ordine alle società che andranno ad integrare l’organico del Campionato Serie C, Lega Pro è costretta a prendere ...

Calendario Serie A basket 2018-2019 : il programma delle 30 giornate e le date dei playoff : Dopo aver svelato la prima e la dodicesima giornata ieri, la Legabasket ha diramato anche il resto del Calendario della Serie A 2018-2019. Come già noto, la prima giornata vedrà l’Olimpia Milano iniziare la difesa del titolo in casa, il 7 ottobre contro la Vanoli Cremona. Per quanto riguarda alcuni incontri di rilievo, la rivincita dell’ultima finale si avrà alla quattordicesima giornata, prevista per il 6 gennaio e in programma a ...

Serie A - calendario : seconda giornata di campionato - in programma Napoli-Milan : La 2ª giornata di Serie A proporra' interessanti sfide. Il campionato entrera' nel vivo regalando ai tifosi due big match da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Le protagoniste saranno Juventus e Napoli, che saranno chiamate ad impegni ostici in questo turno. Riprendera' così il duello a distanza, che ha animato tutta la passata stagione. I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo l’esordio contro il Chievo, ospiteranno la Lazio all’Allianz ...

Calendario Serie A - la distribuzione dei 20 big match tra Sky e Dazn : 16 big match su 20 in esclusiva su Sky Sport 1 - 7ª giornata JUVENTUS"NAPOLI - SKY - Domenica 30/09/18 ore 20.30 , Sabato 29/09/18 ore 18.00, 2 - 7ª giornata ROMA " LAZIO - SKY -Sabato 29/09/18 ...