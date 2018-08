Secchezza vaginale | il problema più diffuso di cui nessuna donna parla

caffeinamagazine

(Di giovedì 9 agosto 2018) Laè un disturbo comune tra le donne prima e dopo la menopausa. Si tratta di una condizione che influisce sul benessere fisico ma anche su quello psicologico, sulla qualità delle relazioni interpersonali e sulla qualità di vita in generale. Le donne, però, spesso non neno per vergogna, né col proprio compagno né col proprio ginecologo. I numeri peròno da soli: 15 milioni di donne in età fertile sperimentano sintomi legati alla. Soffre diunasu 5 dopo i 50 anni di età e 1 su 10 sotto i 40 anni. Lapuò essere a volte sintomo di atrofia(vaginite atrofica), condizione caratterizzata dall’ispessimento e dall’infiammazione della mucosaa causa di un calo degli estrogeni. Cosa comporta soffrire di? Senza dubbio larende i rapporti difficili e ...