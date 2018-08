Sean Paul a Selinunte | esplosioni di colori che si alzeranno al cielo nella magia dei

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 agosto 2018) Inizia il Wonders in. Attesi più di 20.000 giovani da tutta Italia. Il 10 Agosto il Festival deitra i Templi, l’11 il concerto di Martin Garrix con straordinari effetti visivi e fuochi pirotecnici e la bellezza del Tempio Hera, il 12 Agosto arriverà il re del pop latino,, con un grande inedito. “Non sono mai stato in Sicilia prima quindi non vedo l’ora di farlo! Ho sentito tanto parlare della cultura e anche del cibo!”. Lo ha affermatoa poche ore dall’inizio del grande ed atteso concerto al Parco Archeologico di. Sta per iniziare “Wonders in”. Il 10 Agosto, Festival deinel Parco Archeologico più grande d’Europa. Per la notte stellata di San Lorenzo, a partire dalle ore 19, l’ Holi Dance Festival, il più grande Festival dei, farà tappa al sito archeologico vera porta d’Europa sul Continente africano. Continue ...