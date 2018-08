' Se non me ne fossi andato | sarei morto in Darfour' | il racconto di un migrante a bordo

La nipote di Borsellino scrive una lettera al nonno : “Se fossi vivo ti coccolerei” : Con una calligrafia incerta e il disegno di un grande cuore Fiammetta Borsellino ha dedicato una lettera al nonno ucciso dalla mafia 26 anni fa insieme ai componenti della sua scorta.Continua a leggere

"Caro nonno - se tu fossi vivo avresti capito quanto ti coccolerei". La lettera di Fiammetta al nonno che non ha mai conosciuto : Sono trascorsi 26 anni dalla morte di Paolo Borsellino, il magistrato siciliano ucciso da Cosa Nostra il 19 luglio 1992 durante una delle pagine più cupe della storia italiana: l'orribile strage di via D'Amelio."Caro nonno, mi dispiace per il 19 luglio 1992. Certo se tu fossi vivo, avresti capito quanto ti coccolerei. Ti voglio bene, la tua nipotina Fiammetta Borsellino". Queste il messaggio affettuoso che la nipotina Fiammetta ha ...

Ecofuturo 2018 - i combustibili fossili non convengono più. Salviamo 200mila italiani! : Inizia Ecofuturo festival (www.Ecofuturo.eu), cinque giorni a Padova, al Parco Fenice, durante i quali racconteremo, in diretta streaming, la colossale rivoluzione che stiamo vivendo; gioite: nuove tecnologie stanno cambiando il mondo! Questa festa ecologista è possibile anche grazie all’appoggio che IlFattoQuotidiano.it ci ha offerto fin dalla prima edizione, cinque anni fa. Vogliamo fare un po’ di conti sul futuro. Conti molto positivi: ...

Se fossimo noi in pericolo - non vorremmo che qualcuno ci salvasse? : Sono usciti pochi giorni fa gli ultimi dati relativi alle morti in mare lungo la rotta del Mediterraneo, soprattutto Centrale, e descrivono una realtà atroce. Dall'1 giugno sarebbero decedute almeno 1408 persone, secondo gli ultimi dati diffusi da UNHCR e OIM fino al 6 luglio, con una media giornaliera di 10 decessi al giorno.Parallelamente la questione migratoria ha assunto un ruolo sempre più decisivo a livello nazionale ed ...

Valeria Marini : "Se non fossi stata showgirl - avrei fatto la missionaria. Salvini? L'ho votato. Sull'immigrazione son d'accordo con lui" : "Il mondo dello spettacolo è la mia vita. In alternativa sicuramente avrei aiutato gli altri facendo la missionaria". Se non fosse diventata show-girl, Valeria Marini avrebbe intrapreso un altro tipo di percorso. Lo racconta sulle pagine del Giornale, nel corso di un'intervista nella quale ha espresso il suo pensiero politico, promuovendo il governo giallo-verde. Si legge sul Giornale:"Io ho votato Salvini, come ho votato Berlusconi. Sta ...

Serena Williams lascia il tennis? / "Se non fossi in campo sarei di nuovo incinta" : Serena Williams lascia il tennis? La campionessa americana ha voluto sottolineare come ci siano ancora tante cose che vuole fare nella sua vita, tra queste una seconda maternità.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:33:00 GMT)