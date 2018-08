Scuola | ok del Consiglio dei ministri all' assunzione di 57 mila docenti e 10 mila addetti

Assunzioni 2018/19 Scuola : arriva il sì del Consiglio dei Ministri : Ieri 8 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’autorizzazione per le Assunzioni 2018/19 nella scuola a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili. Saranno assunte 57.322 unità di personale docente, suddivise nel seguente modo: 43.980 docenti su posto comune 13.342 docenti su posto di sostegno; 46 unità di personale educativo; 212 dirigenti scolastici. […] L'articolo Assunzioni 2018/19 scuola: arriva il sì ...

Vaccini - lo strappo dei presidi : «Senza certificato dell’Asl non si entra a Scuola» Autocertificazioni e sanzioni : le novità : Lo fa sapere l’Associazione nazionale presidi, in contrasto con la nuova circolare del ministro Grillo

Calendario Scuola - le festività e i ponti dell'anno scolastico 2018/2019 : Agosto è appena iniziato ma gia' gli studenti pensano a settembre , quando riapriranno le scuole [VIDEO]: il Calendario per l'anno scolastico 2018-2019 varia a seconda delle regioni di appartenenza, in base alle decisioni determinate dei consigli regionali, in base a criteri che tengo presente i bisogni e le esigenze dei singoli territori. A tornare per primi sui banchi di scuola saranno gli studenti della provincia di Bolzano: per loro le ...

Due progetti degli studenti dell'istituto Volta di Perugia selezionati per il maker faire di New York : "è questa la Scuola che vogliamo" : maker faire è una grandissima fiera pensata principalmente per persone che guardano al futuro, creatori che esplorano nuove forme e nuove tecnologie, coinvolgendo tutti i campi della scienza, ...

Assunzioni Scuola 2018 - come fare : istruzioni operative del Miur : Erano state annunciate dal Ministro dell’istruzione Marco Bussetti e da un decreto che ha stabilito i posti riservati alle Assunzioni scuola 2018/2019. Sono ben 57.322 quelle previsti per le Assunzioni in ruolo del personale docente della scuola d’infanzia, primaria e secondaria, per il prossimo anno scolastico (43.993 posti comuni, nonché 13.329 posti di sostegno). Scarica qui il Decreto del Miur Con una Nota il Miur ha comunicato ai vari ...

Scuola - DL Dignità Di Maio nella bufera : ‘Peggio della Buona Scuola di Renzi’ : Continuano le polemiche riguardanti l’approvazione del Decreto Dignità, contestato a gran voce dall’opposizione: in modo particolare, per quanto riguarda la Scuola, il provvedimento messo a punto dall’esecutivo Conte viene considerato, addirittura, peggiore dell’odiatissima riforma Buona Scuola ideata dall’ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il giudizio del vicepresidente del Consiglio regionale della ...

Scuola/ Come difendersi dai nemici dell'autonomia sempre risorgenti : In Italia il centralismo, mai sconfitto, tende continuamente a soffocare l'autonomia, svuotandola del suo valore. All'estero invece ha un ruolo centrale. MARIA PAOLA IAQUINTA(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ I due errori con cui ci siamo giocati la vera autonomia, di E. DelfinoSCUOLA/ Da san Benedetto a Newman, senza scopo non c'è vero preside, di G. Meroni

Scuola - elenchi classi di concorso in esubero : aggiornamento del 7 agosto : Si è già iniziato a pubblicare gli elenchi delle classi di concorso in esubero. Gli Uffici scolastici provinciali hanno cominciato dopo la pubblicazione dei movimenti della secondaria di II grado. Quando si verifica un esubero? Si verifica quando non ci sono cattedre di diritto in provincia, per cui non possono esserci immissioni in ruolo. Chi […] L'articolo Scuola, elenchi classi di concorso in esubero: aggiornamento del 7 agosto proviene ...