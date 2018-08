Scuola | il Consiglio dei ministri approva l’assunzione di 57mila docenti Critici Cisl e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) Ildeihato l’autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, 57.322per il prossimo anno scolastico in partenza tra poche settimane, ma diversi sindacati si dicono “sconcertati” e parlano di numeri “sotto le aspettative”. Dei quasi 60mila nuovi professori con posto fisso, 43.980 sono su posto comune, mentre 13.342 svolgeranno mansioni di sostegno. Ci saranno inoltre 212 nuovi dirigenti scolastici e 9.838 assunti come personale Ata. A dare la notizia è lo stesso Cdm in un comunicato stampa. Il titolare del Miur, il ministro Marco Bussetti – che il 17 luglio scorso aveva firmato il decreto per la richiesta delle assunzioni – ha dichiarato che quest’anno i numeri sono più alti rispetto al 2017 , “e i sindacati lo sanno”. “Ora avvio per il nuovo anno. Dobbiamo ridare centralità, fiducia ...