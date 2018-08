Scuola | da Cdm via libera a 57 322 assunzioni di personale docente

Scuola - Cdm approva 57 mila assunzioni : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro dell'Economia ha approva to l'autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti ...

Al via assunzioni nella Scuola per l' anno scolastico 2018/2019. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro dell'Economia ha approvato l'autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno 2018/2019, 57.322 unità di personale docente,di cui 43.980 docenti su posto comune e 13.342 su posto di sostegno; 46 unità di personale ...