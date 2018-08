Scuola | assunzioni ma non per tutti

Tempi e modalità delle assunzioni nella Scuola decise dal governo : Via libera alle assunzioni del personale della scuola per il prossimo anno, il 2018/2019. Il Consiglio dei ministri ha annunciato l'ingresso di 57.322 docenti al posto a tempo indeterminato, di cui 13.

Scuola - dal Consiglio dei ministri via libera a 57.322 assunzioni di personale docente : Di queste, 43.980 riguardano prof su posto comune, 13.342 insegnanti su posto di sostegno e 212 dirigenti scolastici. Per evitare che i docenti chiedano il trasferimento appena unanno dopo il concorso, verrà bandito solo dove ci sono posti liberi, vincolando poi, per un periodo, la permanenza di chi vieneassunto".

Scuola - da Cdm via libera a 57.322 assunzioni di personale docente : Il Consiglio dei ministri ha approvato l'autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno scolastico 2018-2019, 57.322 unità di personale ...

Assunzioni 2018/19 Scuola : arriva il sì del Consiglio dei Ministri : Ieri 8 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’autorizzazione per le Assunzioni 2018/19 nella scuola a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili. Saranno assunte 57.322 unità di personale docente, suddivise nel seguente modo: 43.980 docenti su posto comune 13.342 docenti su posto di sostegno; 46 unità di personale educativo; 212 dirigenti scolastici. […] L'articolo Assunzioni 2018/19 scuola: arriva il sì ...

Scuola - Cdm approva 57 mila assunzioni : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro dell'Economia ha approvato l'autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti ...

Scuola - Cdm approva 57 mila assunzioni : 0.48 Al via assunzioni nella Scuola per l' anno scolastico 2018/2019. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro dell'Economia ha approvato l'autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno 2018/2019, 57.322 unità di personale docente,di cui 43.980 docenti su posto comune e 13.342 su posto di sostegno; 46 unità di personale ...

Assunzioni Scuola 2018 - come fare : istruzioni operative del Miur : Erano state annunciate dal Ministro dell’istruzione Marco Bussetti e da un decreto che ha stabilito i posti riservati alle Assunzioni scuola 2018/2019. Sono ben 57.322 quelle previsti per le Assunzioni in ruolo del personale docente della scuola d’infanzia, primaria e secondaria, per il prossimo anno scolastico (43.993 posti comuni, nonché 13.329 posti di sostegno). Scarica qui il Decreto del Miur Con una Nota il Miur ha comunicato ai vari ...

Assunzioni Scuola 2018 - come fare : le istruzioni operative del Miur : Erano state annunciate dal Ministro dell’istruzione Marco Bussetti e da un decreto che ha stabilito i posti riservati alle Assunzioni scuola 2018/2019. Sono ben 57.322 quelle previsti per le Assunzioni in ruolo del personale docente della scuola d’infanzia, primaria e secondaria, per il prossimo anno scolastico (43.993 posti comuni, nonché 13.329 posti di sostegno). Scarica qui il Decreto del Miur Con una Nota il Miur ha comunicato ai vari ...

Scuola - nota Miur su pubblicazione DM assunzioni docenti 2018/9 : le istruzioni : Ieri, 2 agosto, il Miur ha trasmesso il Decreto Ministeriale N. 579/18, tramite la pubblicazione della nota numero 35110, contenente le autorizzazioni delle 57.322 assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019, nonché le relative istruzioni operative riguardanti le operazioni di assunzione. Nei giorni scorsi erano già state pubblicate le tabelle analitiche dei contingenti, tabelle che contenevano la suddivisione dei posti per ...

Scuola : assunzioni ATA - solo 9.838 su 40 mila posti liberi : Resta altissimo il numero di posti per amministrativi, tecnici e ausiliari della Scuola che rimarranno vacanti anche dopo la nuova tornata di assunzioni ufficializzata con Decreto Ministeriale 576 del ...

Assunzioni 2018/19 docenti Scuola : le tabelle analitiche Miur : Il Miur ha confermato che le Assunzioni 2018/19 del personale docente della scuola, in totale corrisponderanno a 57.322 unità. Le nomine in ruolo su posti di sostegno saranno 13.329. Il Ministero dell’istruzione ha messo a disposizione le tabelle analitiche (per tipologia di posto/classe di concorso e per provincia) .--I 57.322 posti autorizzati dal MEF per le Assunzioni 2018/19 dei docenti della scuola sono già stati suddivisi analiticamente. I ...

Scuola - in provincia di Ragusa : assunzioni di ruolo per 174 docenti : Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato le assunzioni in ruolo del personale docente nelle scuole per il 2018/2019. A Ragusa 174 assunzioni.

Scuola : ecco le assunzioni per l’anno 2018/19 e le altre novità : Buone notizie in tema di assunzioni Scuola. Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti le aveva annunciate giorni fa, firmando il Decreto con cui chiedeva migliaia di assunzioni nel comparto. Non solo docenti tra gli obiettivi reclutativi di Busssetti, ma anche personale Ata, dirigenti scolastici e Dirigenti amministrativi. Il decreto firmato dal titolare del Miur è stato inviato al Ministero dell’economia e delle finanze, in attesa di ...

Assunzioni Scuola 2018/2019 - approvato decreto salva-precari : stabilizzazioni e supplenze : Novita' in arrivo sulle Assunzioni e sulle supplenze dei docenti a partire dall'anno scolastico 2018/2019: è stato approvato venerdì 27 luglio l'emendamento a firma di Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle sulla cancellazione del limite dei 36 mesi per i contratti a termine degli insegnanti precari della scuola. Il provvedimento è entrato direttamente nel decreto dignita' fortemente voluto da Luigi Di Maio per porre un freno alla precarieta' del ...