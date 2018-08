Scontro nel governo sulla Tav | Toninelli | ' Mangiatoia finita' e Siri | ' Nessuno stop alle

Scontro Toninelli-Tajani sulla Tav : 'Si metta l'anima in pace - la mangiatoia è finita' : 'Mi sporco le mani da quando sono nato. Uso con i soldi pubblici del Ministero dei trasporti la stessa attenzione che usavano i miei genitori per gestire le poche risorse familiari. Antonio Tajani e ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Moavero ricorda i caduti di Marcinelle - Scontro sui migranti (9 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: scontro nel Governo sui migranti dopo le dichiarazioni di Moavero su Marcinelle. Calciomercato, Modric vicino all'Inter? (9 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 05:20:00 GMT)

"Anche noi migranti nel mondo" : Scontro tra Moavero e la Lega : E al ministro degli Esteri ha risposto il Carroccio con i capigruppo Molinari e Romeo: 'Paragonare gli italiani che sono emigrati nel mondo, a cui nessuno regalava niente nè pagava pranzi e cene in ...

Scontro tra sindaci e Governo sul bando periferie stoppato nel Milleproroghe : E' quasi braccio di ferro tra Governo e sindaci sulla vicenda del bando periferie, stoppato dal decreto Milleproroghe per due anni, che relegherebbe alle amministrazioni comunali la gestione di pagamenti già definiti. La norma, varata dal Governo Renzi e completata a dicembre scorso da Gentiloni, prevede convenzioni per opere da realizzare in ben 96 tra città e aree metropolitane, da estendere ad altre 120 realtà urbane. Un ...

Scontro tra tir e pulmino nel foggiano - morti 12 braccianti tutti migranti che tornavano dai campi : Sabato, in un incidente simile, avevano perso la vita in quattro. Previsto per oggi l'arrivo del premier Conte e di Calvini che annuncia controlli a tappeto contro il caporalato -

Scontro tra tir e pulmino nel foggiano - morti 12 braccianti tutti migranti che tornavano dai campi. Sull'incidente l'ombra del caporalato : Sabato, in un incidente simile, avevano perso la vita in quattro. Previsto per oggi l'arrivo del premier Conte e di Calvini che annuncia controlli a tappeto contro il caporalato -

Nuova strage di braccianti nel Foggiano - Scontro tir-furgone : 12 morti : Nuova strage di braccianti nel Foggiano, scontro tir-furgone: 12 morti Incidente a Ripalta di Lesina. Sono morti tutti i lavoratori migranti che viaggiavano sul mezzo che si è scontrato contro un camion carico di pomodori. Sabato scorso un episodio simile ha portato alla morte di quattro persone Parole ...

Nuova strage di braccianti nel Foggiano - Scontro tir-furgone : 12 morti | : Incidente a Ripalta di Lesina. Sono morti tutti i lavoratori migranti che viaggiavano sul mezzo che si è scontrato contro un camion carico di pomodori. Sabato scorso un episodio simile ha portato ...

Nuova strage di braccianti nel Foggiano - Scontro tir-furgone : 11 morti : Nuova strage di braccianti nel Foggiano, scontro tir-furgone: 11 morti Incidente a Ripalta di Lesina. Sono morti tutti i lavoratori migranti che viaggiavano sul mezzo che si è scontrato contro un camion carico di pomodori. Sabato scorso un episodio simile ha portato alla morte di quattro persone Parole ...

Incidenti stradali : Scontro nel Foggiano - morti tre braccianti : E' di tre morti e diversi feriti il bilancio provvisorio di uno scontro tra un furgone che trasportava braccianti ed un Tir, sulla SS 16 tra Foggia ed Apricena. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero cittadini stranieri che tornavano dai campi dopo aver raccolto pomodori, che viaggiavano a bordo di un furgone assieme ad altri compagni di lavoro. L'impatto del furgone contro il Tir che trasportava le cassette di pomodori ...

TAV - TAP E GRANDI OPERE : Scontro nel GOVERNO LEGA-M5S/ Ultime notizie. Di Maio : troveremo accordo con Salvini : Tav, Tap e GRANDI OPERE: lo SCONTRO nel GOVERNO potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 10:32:00 GMT)

Dalle Grandi opere arrivano grandi guai È Scontro nel governo : Al Dibba messicano col sombrero, che vuol bloccare qualsiasi infrastruttura, replica, da sotto l'ombrellone della riviera romagnola, Matteo Salvini: altro che No-Tap e No-Tav, le grandi opere vanno ...

Tap e Tav - Scontro nel governo : Prima è stato Alessandro Di Battista dal Messico a lanciare un messaggio per dire no a Tav e Tap. Ora è direttamente un ministro del governo, la Cinque Stelle Barbara Lezzi, a prendere posizione e a smarcarsi dalle parole del leader della Lega Matteo Salvini, favorevole alla grandi opere perché «i benefici sono superiori ai costi»....

Tap e Tav - Scontro nel governo : Prima è stato Alessandro Di Battista dal Messico a lanciare un messaggio per dire no a Tav e Tap. Ora è direttamente un ministro del governo, la Cinque Stelle Barbara Lezzi, a prendere posizione e a ...