Sassuolo-Milan | fumata grigia Ma i neroverdi vogliono Locatelli

Sassuolo - assalto a Locatelli : blitz a Casa Milan : Il Sassuolo torna alla carica per Manuel Locatelli. Oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali è arrivato a Casa Milan per incontrare Leonardo e ...

Ad. Sassuolo : 'Berardi costa 30 milioni. Milan? Lo ha chiesto in prestito - ma...' : L'ad del Milan, Giovanni Carnevali ha parlato al Corriere dello Sport della difficile situazione legata al futuro di Domenico Berardi . Corteggiatissimo da Milan, Roma e Fiorentina per il club neroverde è cedibile solo a titolo definitivo con un prezzo non ...

Milan - Locatelli verso il Sassuolo. Bertolacci resta? : In fermento il mercato in uscita dei rossoneri che cercano di mettere assieme un tesoretto per gli acquisti

Milan : Locatelli al Sassuolo - cosa manca per chiudere : Manuel Locatelli è sempre più vicino al Sassuolo e l'operazione potrebbe chiudersi già nella giornata di oggi. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già trovato l'accordo con i neroverdi sulla base di 11 milioni di euro, ma vuole inserire nel contratto il diritto di recompra .

Locatelli al Sassuolo/ Affare in dirittura d'arrivo - il Milan lavora sul diritto di recompra : Locatelli è ad un passo dal Sassuolo, i neroverdi sono pronti a sborsare i 12 milioni richiesti dalla compagine rossonera. Manca solo la decisione del Milan sul diritto di recompra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:28:00 GMT)

Calciomercato Sassuolo - accelerata per Locatelli : incontro decisivo con il Milan per chiudere l’operazione : Il direttore generale del Sassuolo è arrivato a Milanello per discutere con i rossoneri di Locatelli, centrocampista che interessa ai neroverdi Il Sassuolo si avvicina a Manuel Locatelli, giovane centrocampista di proprietà del Milan. accelerata decisiva in queste ore del club emiliano, con il direttore generale Carnevali che ha raggiunto Milanello per chiudere una trattativa che va avanti da giorni. Si cerca un’intesa sulla base di ...

Sassuolo - nuovi contatti con il Milan : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Sassuolo e il Milan stanno provando a stringere i propri rapporti per concludere almeno un'operazione nel corso dell'estate. Ai neroverdi piace tanto il centrocampista centrale Manuel ...

Berardi rifiuta il Milan/ L'attaccante del Sassuolo si muove solo per la Roma : Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, avrebbe rifiutato il Milan. La Roma, in caso di affondo decisivo, troverebbe anche il gradimento del centravanti che vuole ritrovare Di Francesco(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:34:00 GMT)

Sassuolo - arriva Boateng : contratto biennale per l’ex Milan : arriva Boateng- Kevin Prince Boateng torna in Italia dopo l’esperienza in Germania all’Eintracht Franocoforte. L’ex Milan, stando a quanto appreso dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, firmerà un contratto biennale con il Sassuolo. ACCORDO RAGGIUNTO Accordo totale tra il giocatore e il club neroverde. Boateng arriverà presto in Italia per le visite mediche e mettere […] L'articolo Sassuolo, arriva ...