Sara Dossena agli European Championships con la maratona nel sangue

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : URAGANO DI ORI! Canottaggio - Sara Dossena - ciclismo. Italia PADRONA DEL MARE NOSTRUM! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 . Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul MARE Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’ Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Sara Dossena incontenibile - oro schiacciante nella mezza maratona! Eyob Faniel argento tra gli uomini! : Una fantastica mattinata per la selezione azzurra di Atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018: Sara Dossena conquista la medaglia d’oro nella mezza maratona femminile, mentre in campo maschile arriva l’argento per Eyob Ghebrehiwet Faniel. Tra gli uomini si corre a ranghi compatti per la maggior parte della competizione. Ai 15km si crea un gruppo di sette atleti in testa, tra cui tutti e tre gli italiani che rimangono al passo. La ...