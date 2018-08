Samsung Note9 è arrivato Ma c' è anche la sorpresa del Samsung Watch

Samsung Note9 è arrivato. Ma c'è anche la sopresa del Samsung Watch : Samsung Note9 è arrivato. E con lui il Samsung Watch e non solo. anche qualche anticipazione sulla prossima uscita all?insegna dell?Intelligenza artificiale. Queste le...

È arrivato Samsung Note9. In vendita in Italia dal 24 agosto. Ma c'è anche sopresa del Samsung Watch : Samsung Note9 è arrivato. E con lui il Samsung Watch e non solo. anche qualche anticipazione sulla prossima uscita all?insegna dell?Intelligenza artificiale. Queste le...