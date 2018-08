Samsung lancia il Galaxy Note9 | in Italia dal 24 agosto

Samsung si lancia nel settore degli smart speaker : ecco Galaxy Home - finalmente ufficiale : Samsung Galaxy Home è il nuovo speaker della casa coreana che risponde alla chiamata di "Hey Bixby". È uno smart speaker con integrato l'assistente digitale Bixby. L'articolo Samsung si lancia nel settore degli smart speaker: ecco Galaxy Home, finalmente ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Samsung lancia Galaxy Note 9 : presentato a New York il nuovo top di gamma : ... oltre all'autonomia di circa 7 giorni, ha deciso di puntare forte sull'universo femminile - oltre alla colorazione rosa anche le dimensioni più contenute strizzano l'occhio alle donne - e al mondo ...

Samsung ha lanciato il nuovo wearable Galaxy Watch e annunciato l’altoparlante intelligente Galaxy Home : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nel corso dell’evento di lancio che Samsung ha appena chiuso a New York non si è parlato soltanto del nuovo phablet del gruppo coreano, Galaxy Note 9, ma anche dell’ultimo prodotto relativo alla sua premiata linea di smartWatch. La società ha infatti presentato al mondo il suo Galaxy Watch, che cambia nome alla dinastia di orologi smart finora battezzata Gear e raccoglie l’eredità della coppia di ...

Huawei vuole lanciare il suo smartphone dallo schermo pieghevole prima di Samsung : (Foto: Boe) Sono letteralmente anni ormai che si parla del fantomatico smartphone pieghevole a schermo singolo sviluppato da Samsung che dovrebbe finalmente vedere la luce nel 2019. Dopo tutto questo tempo passato a rifinire il gadget del futuro però il gruppo coreano potrebbe farsi sorpassare proprio all’ultimo secondo e dover cedere lo scettro di primi al traguardo agli avversari di Huawei. Lo riferisce Nikkei, secondo cui il produttore ...

Samsung potrebbe lanciare le serie Galaxy R e Galaxy P e registra il nome Magbee : Pare che Samsung si stia preparando a lanciare due nuove serie, Galaxy R e Galaxy P, mentre altre tre sarebbero destinate ad essere abbandonate

Svendita di luglio per Samsung Galaxy S9 : il prezzo estivo rilancia le vendite? : Spuntano a metà luglio alcune offerte davvero interessanti per coloro che sono interessati all'acquisto del Samsung Galaxy S9. In attesa di capire come evolveranno le cose in occasione del Prime Day su Amazon, con possibili risposte da parte degli altri store, diventa davvero importante prendere in esame in queste ore alcune tra le promozioni più economiche per chi vuole portarsi a casa a tutti i costi il top di gamma Android commercializzato ...

Samsung Bixby smart speaker potrebbe essere lanciato la prossima settimana : Il tanto chiacchierato smart speaker di Samsung con supporto all'assistente virtuale Bixby dovrebbe essere presentato nel corso della prossima settimana

Samsung - lanciato un mega hard disk Ssd da 8 terabyte : Samsung preme l’acceleratore sulle memorie di massa e lancia la bomba. I coreani hanno appena realizzato una Ssd da 8 terabyte, una quantità finora irraggiungibile. Non solo, questa capienza stratosferica per un hard disk a stato solido è racchiusa in un oggetto piccolissimo, di soli 11 centimetri per 3,05 centimetri, praticamente tascabile. Il mega hard disk è formato da 16 package di chip Nand Samsung da 512 Gigabyte, ognuno a sua volta ...

Samsung potrebbe lanciare Galaxy S9+ Lite : il TENAA lo avrebbe anticipato (foto) : Contrassegnato dalla sigla SM-G8855, ha caratteristiche molto simili al precedente e viene naturale pensare che possa trattarsi del Samsung Galaxy S9+ Lite