Samsung | arriva Galaxy Watch | benessere e salute al centro

Samsung Note9 è arrivato. Ma c'è anche la sorpresa del Samsung Watch : Samsung Note9 è arrivato. E con lui il Samsung Watch e non solo. anche qualche anticipazione sulla prossima uscita all?insegna dell?Intelligenza artificiale. Queste le...

Samsung Note9 è arrivato. Ma c'è anche la sopresa del Samsung Watch : Samsung Note9 è arrivato. E con lui il Samsung Watch e non solo. anche qualche anticipazione sulla prossima uscita all?insegna dell?Intelligenza artificiale. Queste le...

È arrivato Samsung Note9. In vendita in Italia dal 24 agosto. Ma c'è anche sopresa del Samsung Watch : Samsung Note9 è arrivato. E con lui il Samsung Watch e non solo. anche qualche anticipazione sulla prossima uscita all?insegna dell?Intelligenza artificiale. Queste le...

Lo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe arrivare prima del previsto : Lo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe essere pronto prima di quanto previsto e debuttare già agli inizi del 2019. L'articolo Lo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe arrivare prima del previsto proviene da TuttoAndroid.

TIM - dopo il listino offerte arriva il listino smartphone (principalmente Samsung) di agosto 2018 : Insieme alle nuove offerte pensate da TIM per convincere anche ad agosto i potenziali clienti, arriva l'adeguamento del listino smartphone L'articolo TIM, dopo il listino offerte arriva il listino smartphone (principalmente Samsung) di agosto 2018 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 non arriverebbe in grigio e - ahinoi - è arrivato il momento di parlare di prezzi : La distanza che ci separa dalla conoscenza di ogni dettaglio sul conto di Samsung Galaxy Note 9 non la si misura più in mesi, ma in giorni L'articolo Samsung Galaxy Note 9 non arriverebbe in grigio e, ahinoi, è arrivato il momento di parlare di prezzi proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 - arrivano conferme sul costo del nuovo phablet - Rumors uscita - prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy Note 9, arrivano conferme sul prezzo del nuovo phablet Fonte foto: express.co.uk Samsung Galaxy Note 9, arrivano conferme sul costo del nuovo phablet - Rumors uscita, prezzo e ...

Da MediaWorld arrivano i “Samsung Days” : in offerta tanti prodotti a marchio Samsung : Da MediaWorld arrivano i "Samsung Days": in offerta fino al 1° agosto tanti prodotti a marchio Samsung, compresi smartphone e tablet Android L'articolo Da MediaWorld arrivano i “Samsung Days”: in offerta tanti prodotti a marchio Samsung proviene da TuttoAndroid.

Tizen 4.0 su Gear S3 quando arriva aggiornamento Samsung : quando arriverà aggiornamento Tizen 4 su Gear S3, quando verrà rilasciato il nuovo sistema operativo Tizen 4 per Samsung Gear S3

Arriva sui Samsung Galaxy S7 e S7 Edge italiani l’aggiornamento XXU2ERG2 per Standby Cella : Come si poteva facilmente immaginare, oggi 23 luglio sta partendo la distribuzione dell'aggiornamento di luglio per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge no brand, almeno stando a quanto riportato da alcuni utenti che hanno avuto modo di portare a termine il download del pacchetto software in queste ore. Frammentarie le notizie raccolte in merito all'impatto che la patch avrà effettivamente sui device, anche se ...

Samsung Galaxy Watch potrebbe arrivare in due dimensioni - Rumors - GizBlog : Per questo motivo è ancora più probabile che la versione dello smartWatch con display più grande sia un' edizione dedicata allo sport. Ad ogni modo, le dimensioni dei due display dovrebbero essere ...

Nel 2019 arriva lo smartphone Samsung con schermo pieghevole : Samsung ha in programma di portare sul mercato uno smartphone con schermo pieghevole agli inizi del 2019. Lo scrive il Wall Street Journal citando persone a conoscenza della materia. Il dispositivo pieghevole andrebbe a rappresentare il terzo top di gamma dell'azienda coreana, accanto alle linee Galaxy S e Galaxy Note. All'inizio sarebbe commercializzato in mercati specifici, come quello dei videogiocatori, per poi avere un debutto più ...

Samsung Galaxy Tab S4 - da Sammobile arrivano le presunte specifiche tecniche : Samsung Galaxy Tab S4 dovrebbe puntare sul rapporto di forma in 16:10, con un display Super AMOLED da 10,5 pollici 2560×1600 pixel L'articolo Samsung Galaxy Tab S4, da Sammobile arrivano le presunte specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Davvero più vicino il Samsung Galaxy X : arrivano altre conferme : Il Samsung Galaxy X si sta realmente avvicinando, e potrebbe essere presentato, così com'è stato più volte detto, al CES 2019 di Las Vegas. Stando a quanto si legge su 'PhoneArena.com', Jay Y. Lee avrebbe in mente di annunciare un dispositivo rivoluzionario, capace di offrire una spinta di differenziazione nel settore mobile: sarà di fondamentale importanza riuscire a concretizzare il tutto prima che altri colossi, quali Apple ed alcuni OEM ...