Il governo non pensa di togliere gli 80e non vuole aumentare l'Iva": lo dichiara il vicepremier e ministro dell'Interno. "Lavoriamo per attuare il programma - aggiunge - Spiace dover rincorrere alcune indiscrezioni dei giornali, palesemente false e che servono solo per riempire le pagine dei quotidiani in agosto", conclude. "L'IVA non salirà,è scritto nel contratto di governo", dice anche il vicepremier e ministro del Lavoro Di Maio.(Di giovedì 9 agosto 2018)