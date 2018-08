Salvini | Non toglieremo gli 80 euro

Matteo Salvini - la tragica confidenza di un leghista : 'Rompere coi grillini? Ora non si può' : Quale sia la data di scadenza del governo Lega-M5s è ormai il pronostico più gettonato tra i capannelli dei parlamentari ormai lanciati verso le ferie estive. Nonostante in tanti, soprattutto nel ...

'Non aboliamo gli 80 euro e non aumentiamo l'Iva' - Salvini e Di Maio - : Roma, 9 ago., askanews, - Il governo non intende cancellare il bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi per finanziare la Flat tax. In un'intervista al Sole 24 Ore, il ministro dell'Economia Tria aveva spiegato che il bonus,'per com'è stato costruito', 'crea complicazioni infinite, a partire dai molti contribuenti che l'anno dopo scoprono di …

Tav - Berlusconi sprona Salvini "Non bloccate opera proficua" : Anche dalla Sardegna dove è in vacanza Silvio Berlusconi segue con attenzione le dinamiche del governo. E chiede ai suoi di ricordare all'alleato Matteo Salvini di battersi per gli "ideali del centrodestra". In particolare sul tema dell'alta velocità e delle grandi opere. "La Tav Torino-Lione è un'opera proficua", ha detto il Cavaliere in una telefonata al vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, "Dobbiamo essere vicini alla Lega e ...

Salvini vs De Magistris : "consigliere extracomunitari non parla italiano"/ Necessario interprete : "no comment" : Salvini vs De Magistris: "consigliere extracomunitari non parla italiano". Caso Viraj Prasanna Mihindukulasuriya Fernando: ha bisogno di un interprete, "no comment"(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:10:00 GMT)

Tragedia Foggia - Salvini : 'Caporalato e furbizia non c'entrano' : E così salva la coscienza di un'economia nazionale che, dati alla mano, 'deve' al caporalato 4,8 miliardi di euro e ha il 25% delle aziende coinvolte nel fenomeno

Tragedia Foggia - Salvini : “Caporalato e furbizia non c’entrano” : Finora la politica di Salvini si è svolta in mare, nel senso che ha sempre parlato di Mediterraneo, di scafisti, di ONG, di porti chiusi, di redistribuzione degli immigrati che sbarcano sulle nostre coste impunemente. Ma c’è una battaglia altrettanto importante da combattere per la sicurezza degli italiani, per usare una espressione a lui cara, e anche per il rispetto degli esseri umani e per quegli stessi stranieri regolari che, sempre Salvini, ...

