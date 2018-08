Salvini | non togliamo 80 euro e non aumentiamo Iva

Salvini : "Non togliamo gli 80 euro e non aumentiamo l'Iva" : Il governo smentisce alcuni quotidiani secondo i quali l'abolizione del bonus servirà a finanziare la flat tax. Di Maio: incentivi per favorire l'indeterminato agli over 35

Salvini : restano 80 euro e Iva non sale : 10.04 Il governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l'Iva": lo dichiara il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini. "Lavoriamo per attuare il programma - aggiunge - Spiace dover rincorrere alcune indiscrezioni dei giornali, palesemente false e che servono solo per riempire le pagine dei quotidiani in agosto", conclude. "L'IVA non salirà,è scritto nel contratto di governo", dice anche il vicepremier e ministro del ...

Tav - Berlusconi sprona Salvini "Non bloccate opera proficua" : Anche dalla Sardegna dove è in vacanza Silvio Berlusconi segue con attenzione le dinamiche del governo. E chiede ai suoi di ricordare all'alleato Matteo Salvini di battersi per gli "ideali del centrodestra". In particolare sul tema dell'alta velocità e delle grandi opere. "La Tav Torino-Lione è un'opera proficua", ha detto il Cavaliere in una telefonata al vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, "Dobbiamo essere vicini alla Lega e ...

Salvini vs De Magistris : "consigliere extracomunitari non parla italiano"/ Necessario interprete : "no comment" : Salvini vs De Magistris: "consigliere extracomunitari non parla italiano". Caso Viraj Prasanna Mihindukulasuriya Fernando: ha bisogno di un interprete, "no comment"(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:10:00 GMT)

Tragedia Foggia - Salvini : 'Caporalato e furbizia non c'entrano' : E così salva la coscienza di un'economia nazionale che, dati alla mano, 'deve' al caporalato 4,8 miliardi di euro e ha il 25% delle aziende coinvolte nel fenomeno

Tragedia Foggia - Salvini : “Caporalato e furbizia non c’entrano” : Finora la politica di Salvini si è svolta in mare, nel senso che ha sempre parlato di Mediterraneo, di scafisti, di ONG, di porti chiusi, di redistribuzione degli immigrati che sbarcano sulle nostre coste impunemente. Ma c’è una battaglia altrettanto importante da combattere per la sicurezza degli italiani, per usare una espressione a lui cara, e anche per il rispetto degli esseri umani e per quegli stessi stranieri regolari che, sempre Salvini, ...

Fico smarca i 5 Stelle da Salvini : “Siamo forze distinte e alternative”. Tav? “Non dimentichiamo la battaglia per il no” : “Siamo forze politiche ben distinte e alternative”. E’ il presidente della Camera Roberto Fico a tracciare una linea identitaria tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Sui migranti, sulle grandi opere come la Tav, sulla legge Mancino, sulla legge sul caporalato. E’ la terza carica dello Stato (non per la prima volta) a far sentire più forte la voce del Movimento. Questa volta lo fa con un’intervista a Repubblica, ...

Marcello Foa - Dagospia : non sarà presidente Rai ma direttore di rete - accordo Salvini-Di Maio : Basta un flash, a Dagospia , per dar conto di quella che potrebbe essere la chiusura della partita relativa al nome di Marcello Foa . Pare essere definitivamente tramontata l'ipotesi di vederlo ...

Passa l’ambulanza e Salvini interrompe il discorso : “Sarà il solito rosicone di sinistra che non ha digerito” : Lunedì 7 agosto Matteo Salvini ha chiuso la festa della Lega di Arcore. All’inizio del suo intervento, il ministro dell’Interno si è interrotto per il Passaggio, a qualche decina di metri, di un’ambulanza a sirene spiegate. “Sarà il solito rosicone di sinistra che non ha digerito” ha commentato Salvini. L'articolo Passa l’ambulanza e Salvini interrompe il discorso: “Sarà il solito rosicone di sinistra ...

Foggia - Salvini : “Svuoteremo i ghetti - questa è mafia - non caporalato”. Conte : “Morti senza dignità” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sono stati oggi a Foggia dopo i tragici incidenti in cui hanno perso la vita 16 migranti in pochi giorni. Salvini sostiene che "questa è mafia" e non solo caporalato, mentre Conte parla di "morti dietro cui non c'è dignità, ma solo sfruttamento".Continua a leggere

Tav - Di Maio : “Fassino dice che se non la facciamo - siamo isolati? Conosciamo sue profezie. Salvini? Ci capiamo al volo” : “Piero Fassino dice che se non facciamo la Tav, l’Italia rischia di essere isolata? Lo dico con simpatia: le profezie di Piero Fassino le Conosciamo. Quindi, se fa questa dichiarazione, allora è la volta buona che l’Italia diventi il centro del mondo“. E’ la risposta ironica del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a una domanda di Elisabetta Fiorito durante “Ma cos’è questa ...

Tav - Matteo Salvini : “Il governo non cadrà sull’alta velocità” : Matteo Salvini ribadisce che la maggioranza tiene e che sulla Tav si troverà un accordo con gli alleati pentastellati, ma avverte: "Ci sono migliaia di pagine di documentazione, vediamole e poi decidiamo. Bisogna capire se e quanto serve"Continua a leggere