' Salva perchè ero al posto giusto Quanto siamo piccoli davanti alla casualità della vita'

Manifatturiero - come funziona l’impresa olonica e perché può Salvare le Pmi : [Continua da qui] I romani, quelli doc di un paio di millenni fa, hanno fatto del mondo polpette come hanno voluto. La leva fondamentale del loro potere di conquista era l’esercito. Eppure erano armate che non aveva risorse sostanzialmente diverse rispetto a quelle dei nemici che dovevano affrontare. Tutti disponevano di spade, di archi e frecce, di elmi, di scudi, di protezioni corporali di varia foggia ed efficienza, ma i romani ...

Blocca volo in diretta Facebook per “Salvare” rifugiato/ Video - blitz buonista ma inutile : ecco perché : Blocca decollo di un aereo in diretta FB per evitare rimpatrio di un richiedente asilo afghano: studentessa svedese ed attivista crea scompiglio sul volo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Ecco perché non sarà il sovranismo a Salvarci dalla “invasione” : Al direttore - Fra gli argomenti usati da Salvini per richiamare (a suo modo) l’attenzione sulle difficoltà dell’Italia da lui ritenute insuperabili di fronte all’immigrazione ce n’è uno che da tempo sostengo anch’io. Cioè che la presenza delle navi ong a ridosso delle acque libiche fornisce un inne

Parla Josepha - la donna Salvata dai volontari di Open Arms : "Sono scappata dal Camerun - mio marito perché non potevo avere figli" : Il suo nome è Josepha, non Josephine come si era scritto subito dopo il suo salvataggio. La donna soccorsa dai volontari di Open Arms dopo essere stata per due giorni in balia delle onde del Mediterraneo ha raccontato ad Annalisa Camilli di Internazionale la sua storia:"Sono del Camerun, sono scappata dal mio paese perché mio marito mi picchiava. Mi picchiava perché non potevo avere figli"Le foto del suo salvataggio, in cui ...

67 migranti Salvati. Salvini : 'No allo sbarco'.Toninelli : 'Sì perchè l'equipaggio in pericolo' : Diventa un caso il recupero di 67 persone soccorse da una nave privata battente bandiera italiana e poi trasferite sulla diciotti della guardia costiera.'Non possiamo sostituirci ai libici' ribadisce ...

Thailandia : ecco perché l’operazione di Salvataggio dei ragazzi è così complessa : Sono in corso in Thailandia, presso le grotte di Tham Luang, le operazioni di salvataggio di 8 giovani calciatori e del loro allenatore. Si tratta di un’operazione davvero complicata (sono coinvolti 90 sommozzatori professionisti di cui 50 arrivati da tutto il mondo e uno ha perso la vita), che deve essere portata a termine nel più breve tempo possibile per diversi motivi (le condizioni meteo e quelle dei ragazzi, la mancanza d’aria ...

Thailandia - perché sono state sospese le operazioni di Salvataggio dei ragazzi nella grotta : perché il governo thailandese ha deciso di sospendere le operazioni di soccorso dei ragazzi nella grotta? Dopo che quattro dei 12 ragazzi intrappolati sono stati tirati fuori sani e salvi, per i loro compagni e l'allenatore ancora nella cava si dovrà attendere lunedì: la decisione è stata presa per preparare nuove forniture di ossigino, quasi tutte terminate in questa prima fase dei salvataggi.Continua a leggere

Thailandia : ci vorranno mesi per Salvare i ragazzi bloccati nella grotta - ecco perché è così difficile : Sono stati ritrovati ieri i 12 ragazzi thailandesi e il loro allenatore di calcio, bloccati in grotta da nove giorni: la notizia ha fatto il giro del mondo e lo ha commosso. Ora, il compito di portarli in salvo sembra molto più complesso del previsto, tanto che i soccorritori hanno reso noto che potrebbero volerci mesi. “L’avevamo definita una ‘missione impossibile’ perché pioveva ogni giorno ma con la nostra ...

Avevano solo un anno - sono morti perché nessuno li ha Salvati : vogliamo davvero diventare questo? : Ci sono almeno tre bambini tra i morti del naufragio di questa mattina al largo delle coste della Libia. Il barcone, carico di circa 120 migranti, è affondato a est di Tripoli. Più di cento persone risultano disperse e solo sedici sono state salvate. I tre bambini recuperati senza vita Avevano meno di un anno e mezzo.Continua a leggere

Perché copiare le dighe dei castori per Salvare i corsi d'acqua : Una serie di progetti punta a recuperare ecosistemi in difficoltà attraverso le strategie di irrigazione di questi animali

Perché copiare le dighe dei castori per Salvare i corsi d’acqua : Dopo svariati decenni dall’inizio della “caccia al castoro”, ormai nel secolo scorso, l’area attorno al fiume Scott, in California, si è ritrovata nel pieno di un profondo problema di siccità, con effetti devastanti sulla sopravvivenza della vegetazione locale così come dei salmoni che popolavano il corso d’acqua. Il motivo? La scomparsa delle dighe che hanno reso celebre questi animali, capaci di condizionare il decorso delle acque integrandosi ...

Perché Iuventa - docufilm sull’omonima nave Salva-migranti - è importante : Search and Rescue nel docufilm Iuventa che narra la storia dell’omonima nave presentato il 17 e 19 giugno in prima mondiale in concorso al Biografilm a Bologna e il 22 giugno in prima assoluta all’Angelo Mai a Roma. Diretto da Michele Cinque e prodotto da Lazy Film con Rai Cinema, in coproduzione con Sunday Films e ZDF/3Sat, e in associazione con Bright Frame, Iuventa racconta un anno della vita di un gruppo di ragazzi impegnati con ...