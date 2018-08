Sala | politica ha cambiato idea Malagò

A partire dallo sfruttamento del Salario. Il rapporto perverso tra politica - finanza e produzione : L'attuale modello di accumulazione finanziaria è in crisi poiché continua a precarizzare la condizione salariale. Si è, quindi, evidenziato il limite allo sfruttamento della forza lavoro, come anche quello allo sfruttamento della natura. Infatti, la tesi esaltata oggi del "giusto valore", che deriverebbe dalle leggi di mercato, o da meccanismi autoreferenziali scollegati dai fondamentali dell'economia, viene messa ...

Milano si defila dai Giochi 2026 : "Non parteciperemo a governance". Per Sala "le ragioni della politica stanno prevalendo" : "Per spirito di servizio al Paese, Milano conferma la sua disponibilità, ove richiesto, solo come venue di gare o eventi in quanto, stante le attuali condizioni, non ritiene praticabile una sua partecipazione alla governance del 2026". È il contenuto della lettera inviata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al presidente del Coni Giovanni Malagò, dopo la proposta avanzata di fare sintesi tra le tre candidature di Milano, ...

Incontro Trump-Putin - giornalista Usa portato via a forza dalla Sala : protestava per la politica nucleare : Un giornalista è stato portato fuori a forza dalla sala della conferenza stampa congiunta di Donald Trump e Vladimir Putin, nel palazzo presidenziale finlandese a Helsinki, poco prima che i due leader cominciassero a parlare. Nelle immagini si vede il reporter che tiene un cartello su cui si legge “Nuclear Weapon Ban Treaty”. Il giornalista è stato identificato come Sam Husseini, direttore dello U.S. Institute for Public Accuracy, ...

Pd - Martina contro Renzi : “Ingiuste critiche a Gentiloni”. Sala : “Non può più fare la guida”. Lui : “Io polemico? Solo politica” : Quasi 24 ore dopo l’attacco di Matteo Renzi dal palco dell’assemblea Pd, qualcuno dentro il partito prova a reagire. Il neo segretario Maurizio Martina, non più Solo reggente, ad esempio è intervenuto in difesa dell’ex premier Paolo Gentiloni che è stato duramente messo sotto accusa dall’ex segretario. “Sono critiche sbagliate e ingiuste”, ha detto intervistato dall’Ansa Martina, “non le ho ...

STOP DIESEL A MILANO/ Perché Sala preferisce la politica dei divieti a quella degli incentivi? : Dopo l'annuncio del sindaco Sala che dal gennaio 2019 scatterà il blocco delle auto a gasolio, per la Regione Lombardia è meglio puntare su una politica di incentivi. PATRIZIA FELETIG(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:07:00 GMT)STOP DIESEL A MILANO/ La battaglia "per ricchi" con poche basi scientifiche, di F. OppedisanoMEZZI PUBBLICI GRATIS IN GERMANIA/ Per diminuire lo smog: sbagliato, anche per l'Italia, di R. Zucchetti

FINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei Salari bassi che 'boccia' Di Maio : C'è un dato anomalo che incombe sul mancato sviluppo del paese: i salari sono fermi da almeno un decennio. E le ricette del governo non adeguate.