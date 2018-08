Sainz in McLaren? De la Rosa ha dei dubbi

F1 - Zak Brown conferma l’interesse della McLaren per Carlos Sainz : “è in cima alla nostra lista” : Il pilota spagnolo è uno dei pezzi pregiati del mercato, sulle sue tracce si è già messa la McLaren come conferma Zak Brown L’ingaggio di Daniel Ricciardo da parte della Renault ha messo sul mercato Carlos Sainz, uno dei piloti al momento più appetiti da quei team che devono ancora sistemare le proprie line-up per la prossima stagione. Photo4 / LaPresse Sulle tracce dello spagnolo si è già messa la McLaren, che molto probabilmente ...