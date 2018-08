Sabato e domenica compresi nelle ferie?

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo al Centro/Sud : attenzione ai temporali pomeridiani di Sabato e Domenica : 1/15 ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il complottismo permanente - La via italiana: dalla campagna elettorale al governo, senza alcuna abiura. Anzi, sembra contagiare anche chi,

Esodo estivo : Sabato mattina da bollino nero. Rosso domenica : Roma, 3 ago., askanews, - Al via il secondo fine settimana di Esodo estivo. Previsto traffico da bollino nero nella mattinata di Sabato, Rosso nel pomeriggio e domenica mattina. Il bollino Rosso ...

Serie A - anticipi e posticipi : Lazio-Napoli Sabato sera su Dazn - Torino-Roma domenica alle 18 su Sky : Sarà Chievo-Juventus, il 18 agosto alle 18.30, il primo anticipo del campionato di calcio 2018-2019: lo ha deciso la Lega di Serie A che ha diramato anticipi e posticipi delle prime tre giornate. ...

Il Segreto le trame della prossima settimana : da domenica 29 luglio a Sabato 4 agosto 2018 : Venancia ha rapito Carmelito e telefona a Candela, invitandola a raggiungerla. La donna cadrà vittima della trappola della perfida ex suocera. Francisca minaccia ancora una volta Julieta.

Be Here - Bologna Estate 2018 - gli appuntamenti di Sabato 28 - domenica 29 e lunedì 30 luglio : Teatro di terra spettacolo http://www.BolognaEstate.it/teatro-delle-ariette-1 ore 18 Serre dei Giardini Margherita Olè funday family lab, evento dedicato alle famiglie con laboratori e spettacoli tra ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La morte della verità – un prodotto della filosofia postmoderna - libro di Miciko Kakutani, critica del New York Times – di Mattia Ferraresi

'HanburycheSpettacolo!'18 - due spettacoli Sabato 28 e domenica 29 luglio : Fine settimana con due diversi eventi in programma per 'HanburycheSpettacolo!'18 Teatro in movimento e Concerti d'estate, rassegna di arti varie curato da 'LIBER theatrum' e diretto da Diego Marangon. ...

Il Segreto le trame della prossima settimana : da domenica 22 a Sabato 28 luglio 2018 : Mentre Candela scopre che Venancia è colpevole del rapimento di Carmelito, Julieta si fidanza con Prudencio. Donna Francisca convola a nozze con Raimundo.

Lo sciopero di treni e aerei di Sabato 21 e domenica 22 luglio : Potrebbero esserci ritardi e cancellazioni tra i treni di trenitalia, Trenord e Italo e i voli di Vueling e Blue Panorama The post Lo sciopero di treni e aerei di sabato 21 e domenica 22 luglio appeared first on Il Post.

Tempesta d’amore - anticipazioni puntate : da domenica 22 a Sabato 28 luglio 2018 : Eccoci puntuali con le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap tedesca Tempesta d’amore (Sturm der Liebe) da domenica 22 a sabato 28 luglio 2018. Susan verrà trovata e salvata da Werner e William. William incolperà il padre di avere spinto la madre a tentare di suicidarsi. La Susan ha lasciato la sua confessione, ma William, rispetta il volere della madre, per cui non leggerà quanto ella ha scritto. Tempesta d’amore, ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) - Viva Risi, sorriso d’Italia - Uno spettacolare esame di coscienza collettivo senza grilli parlanti. Vita e opere del formidabile genio che

Rieti - a Cantalice torna "Il cammino dell'arte e del gusto". Sabato 21 e domenica 22 : In contemporanea prenderà il via, sempre nel centro storico del paese, anche il Festival di arti circensi in strada con performance di danza sui trampoli, danza acrobatica aerea, spettacoli di magia ...

Treni - Sabato e domenica possibili disagi per sciopero. Mercoledì blocco Ryanair : ROMA - Sono previsti disagi domani e domenica per la protesta che dalle 21 per 24 ore interesserà il gruppo Fs, Trenord, NTV. Trenitalia, in particolare, fa sapere che circoleranno regolarmente le ...