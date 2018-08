Russia | nuove sanzioni per caso Skripal Giù rublo e Borsa

Caso Skripal - dagli Usa nuove sanzioni contro la Russia - : Il Dipartimento di Stato a Washington ha annunciato una serie di provvedimenti accusando Mosca di aver infranto le regole internazionali con l'uso di un agente nervino nel tentativo di uccidere a ...

Mondiali 2018 – ‘Masha e Orso’ tifano… Russia! Le nuove puntate in onore della competizione iridata : Masha e Orso tifano Russia, i Mondiali 2018 protagonisti del cartone animato più amato dai bambini Forse non tutti lo sapranno, ma la produzione di ‘Masha e Orso‘ è made in Russia. Proprio per questo motivo le nuove puntate del cartone animato, con protagonista la bambina chiacchierona e l’orso che le evita tanti guai, saranno dedicate ai Mondiali di Russia 2018. Anche Masha e Orso seguiranno la competizione iridata, ma ...

Il Portogallo agli ottavi di Russia 2018 : ecco le nuove scarpe Nike di CR7 : Il Portogallo, seppure con qualche sofferenza di troppo nell’ultima gara giocata ieri contro l’Iran, ha raggiunto gli ottavi di finale di Russia 2018 da seconda classificata nel suo girone. Grande protagonista della Nazionale lusitana è stato certamente Cristiano Ronaldo, che è stato un vero trascinatore per la sua Nazionale, nonostante il rigore sbagliato proprio nell’ultimo […] L'articolo Il Portogallo agli ottavi di ...

Ucraina impone nuove sanzioni alla Russia - : L'Ucraina ha ampliato la lista delle sanzioni contro la Russia, imponendo restrizioni ai partiti politici russi. Il documento corrispondente è stato pubblicato dal servizio stampa del leader ucraino ...

Fortnite omaggia i Mondiali - nuove skin per Russia 2018 e non solo : Procede senza sosta il cammino di Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi sei mesi ha dominato la scena videoludica, con buona pace dei titoloni tripla A dei principali publisher Mondiali. Risultati che ovviamente hanno fatto riflettere tutte le major, che hanno rivisto i propri piani per il futuro ponderando a più riprese l'eventualità di inserire anche nei propri prodotti modalità similari. Nonostante l'E3 ...

Nuove sanzioni americane alla Russia : Nuove sanzioni americane nei confronti di compagnie e cittadini russi. alla base della decisione vi sarebbero i cyber-attacchi condotti da Mosca ai danni degli archivi digitali di Washington. Cinque ...