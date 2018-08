Rugby – Campionato Italiano di Serie A 2018 19 | ripescata la Amatori Alghero | dopo il

Rugby – Il Benetton sfida i Worcester Warriors : i convocati per la prima del pre-campionato : Benetton Rugby vs Worcester Warriors: scelti i 28 leoni biancoverdi per la sfida di domani Domani sera ore 20.30 allo Stadio Monigo si aprirà il pre-campionato del Benetton Rugby con la prima delle tre amichevoli estive. I Leoni esordiranno sfidando gli inglesi dei Worcester Warriors guidati da Rory Duncan, ex head coach dei Cheetahs. La gara sarà divisa in 4 tempi ciascuno da 20 minuti e verrà diretta dalla terna arbitrale tutta italiana ...

Rugby - la Fir introduce il protocollo per i traumi cranici in tutte le partite del massimo campionato : Introdotto nella Top12 il protocollo per i traumi cranici, ci saranno controlli in tutte le 137 partite del massimo campionato di Rugby italiano Il Consiglio Federale di FIR, riunito venerdì scorso a Bologna, ha accolto favorevolmente la proposta avanzata dalla Commissione Tecnica Federale e dalla Commissione Medica Federale deliberando l’implementazione del protocollo per la verifica dei traumi cranici in tutte le partite di stagione ...

Rugby – Campionato italiano TOP 12 : ufficializzato il calendario 2018/19 : Campionato italiano TOP 12: svelato oggi il calendario ufficiale della nuova stagione 2018/19 La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato italiano TOP 12 per la stagione 2018/19, al via nel weekend 15/16 settembre. A dare il via alla stagione del massimo Campionato rugbistico italiano, nella nuova formula a 12 squadre, saranno i campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Rugby che come da ...

Rugby Il sorano Federico Altobelli Campione del Mondo nel campionato avvocati : L'avvocato sorano Federico Altobelli , foto in basso, si è laureato Campione del Mondo di Rugby nella Lawyers Rugby World Cup . Da capitano della rappresentativa italiana , l'Unione avvocati Rugbysti, ha battuto i colleghi dell'Inghilterra per 18-16 nella finalissima disputatasi a ...

Beach Rugby – Ai Deejay Xmasters il primo campionato per sordi : Ai Deejay Xmasters il primo campionato di Beach Rugby per sordi. Per la prima volta nella storia la FSSI (Federazione Sport sordi Italia) organizzerà un campionato di Rugby sulla spiaggia a loro dedicato. Sarà l’evento di punta di un ricco programma dedicato al Beach Rugby La VII edizione dei Deejay Xmasters ospiterà il primo, storico campionato di Beach Rugby riservato ad atleti sordi. Domenica 22 luglio saranno i campioni della FSSI, ...