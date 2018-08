Rublo russo in caduta libera sul dollaro a causa delle sanzioni USA

finanza-infograficando

(Di giovedì 9 agosto 2018) C'è un'aria molto pesante sul. La valuta russa è stata interessata da una nuova ondata di vendite, che ha spinto il cambio con ilin salita del 3,3% in scia della proposta avanzata dall’amministrazione statunitense di nuove. LeUSA e ilWashington ha deciso di colpire Mosca per via dell'assassinio a mezzo di gas nervino dell’ex spia russa Sergej Skripal e di sua figlia Julia, avvenuti il 4 marzo 2018 a Salisbury, nel Regno Unito. Episodio riguardo al quale la Russia ha sempre negato ogni coinvolgimento. Le nuove misure potrebbero entrare in vigore nella seconda metà del mese. Dovrebbero riguardare le esportazioni di beni legati alla sicurezza nazionale, inclusi settori come la tecnologia specializzata di petrolio e gas e alcuni dispositivi elettronici e sensori (secondo quanto dichiarato da un funzionario del Dipartimento di Stato degli ...