Ruba furgone - scappa ma entra per errore in caserma Polizia : arrestato - : E' successo a Napoli: all'alt impostogli dai poliziotti presenti al corpo di guardia, ha anche tentato di invertire il senso di marcia per scappa re, urtando i poliziotti che volevano fermarlo

Pesaro - spaccata per Rubare 4 moto : trovato bruciato il furgone ariete : Pesaro - Il furgone come ariete per rubare quattro moto. È la cronaca di una notte di razzie tra Pesaro e Gradara. Tutto è iniziato alle 4 quando alcuni malviventi si sono scagliati con un Fiat Ducato contro la vetrina di Pesaro in moto, negozio di via degli ...